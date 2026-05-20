Prima pagină » Știrile zilei » S-a confirmat! Suntem poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Cum și de ce pun românii bani deoparte

S-a confirmat! Suntem poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Cum și de ce pun românii bani deoparte

Patru din 10 români declară că au bani puși deoparte sau investiții active, însă economisirea este determinată în principal de nevoia de siguranță financiară, nu de dorința de a-și crește averea. Concluziile apar într-un studiu realizat în aprilie 2026 de Wisemetry Research, la comanda Tavex România.
S-a confirmat! Suntem poporul care cheltuie mai mult decât economisește. Cum și de ce pun românii bani deoparte
Susă foto: Pexels
Mădălina Dinu
20 mai 2026, 15:40, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cercetarea arată că economisirea rămâne o practică prezentă în România, dar departe de a fi generalizată. Diferențele sunt mari între mediul urban și rural, iar nivelul de educație și venit influențează direct capacitatea de a pune bani deoparte.

Economisirea, dominată de frica de incertitudine

Pentru majoritatea românilor care economisesc, scopul principal este protecția financiară. 86% spun că pun bani deoparte pentru situații de urgență sau siguranță, în timp ce doar 13% urmăresc creșterea averii.

În medie, românii economisesc aproximativ 12% din venit, iar 60% pun deoparte cel mult 10%. Diferențele de gen sunt vizibile: bărbații economisesc, în general, sume mai mari decât femeile.

Aproape o treime dintre cei care economisesc ar putea acoperi cheltuielile pentru mai puțin de trei luni dacă și-ar pierde veniturile, în timp ce 31% ar rezista între 3 și 5 luni. Doar 19% au rezerve pentru mai mult de un an, arată studiul.

Cash, bănci și puține investiții

Comportamentul financiar este unul prudent, orientat spre lichiditate. 60% dintre cei care economisesc folosesc produse bancare precum conturi de economii sau depozite. 42% păstrează numerar în casă, iar 39% folosesc conturi curente.

În zona investițiilor, 29% au pensii private facultative, 26% dețin investiții imobiliare, iar 17% fonduri mutuale. Aurul și imobiliarele apar ca alternative importante pentru protejarea banilor în fața inflației.

De ce economisesc românii mai puțin decât ar putea

Deși 43% spun că economisesc regulat, disciplina financiară depinde puternic de stabilitatea veniturilor. Cei cu venituri mai mari și educație superioară economisesc constant, în timp ce alții o fac doar ocazional.

În următorul an, 33% dintre respondenți se așteaptă să economisească mai puțin sau deloc. Doar 14% cred că vor economisi mai mult, pe fondul presiunilor inflaționiste și al costurilor ridicate ale vieții.

Pentru a economisi mai mult, 56% ar reduce cheltuielile legate de ieșiri în oraș, vacanțe sau consum non-esențial.

România, sub media europeană

Rata de economisire a gospodăriilor din România este de -1%, ceea ce plasează țara printre puținele state europene unde populația cheltuie, în medie, mai mult decât economisește. În Uniunea Europeană, media este de 15%.

Inflația rămâne un factor major de presiune: 74% dintre cei care economisesc spun că sunt preocupați de pierderea valorii banilor.

Deși 88% dintre respondenți spun că se simt informați când iau decizii financiare, 32% recunosc că au pierdut bani din decizii financiare greșite.

Experții subliniază că România urmează un tipar regional în care activele tangibile sunt preferate produselor financiare complexe, ca răspuns la incertitudine.

Așadar, studiul arată că românii economisesc în principal pentru siguranță, nu pentru acumulare de avere. Într-un context economic marcat de inflație și incertitudine, economisirea rămâne mai degrabă un mecanism de protecție decât o strategie de creștere financiară.

 

 

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Mugur Isărescu demontează propaganda lui Bolojan. „România nu a fost și nu este în incapacitate de plată”, o spune răspicat guvernatorul BNR: „Este catastrofic și nu ne face bine”
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Criminalul Emil Gânj – de o cruzime accentuată și incapabil de autocontrol. Avertismentul judecătorului pentru autorități: „Ordinul de protecție nu poate reprezenta o simplă formalitate”
Libertatea
E oficial! Românii care nu mai pierd bani la concediul medical. Măsura intră în vigoare de la 1 iunie 2026
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia