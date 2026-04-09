Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani

Inteligența artificială este un instrument extrem de versatil care poate fi folosit și pentru a îmbunătăți finanțele personale și a economisi bani. De la crearea unui buget până la identificarea domeniilor în care poți reduce sau economisi direct la alimente, călătorii și alte cheltuieli zilnice.

Cheia pentru a obține maximum de beneficii este să știi ce domenii vrei să îmbunătățești și să fii clar cu privire la ce să întrebi, scrie 20minutos.

Cum să vorbești cu AI-ul pentru a economisi bani

Cu alte cuvinte, este vorba despre alegerea solicitării potrivite. După cum explică Francisco García, trainer în domeniul inteligenței artificiale și cofondator al Reino AI, totul se învârte în jurul informațiilor furnizate inteligenței artificiale.

„Este foarte frecvent ca oamenii să ofere indicații foarte «vagi» inteligenței artificiale, iar aceasta le oferă un răspuns generic, vag și independent de context”, comentează expertul.

De exemplu, dacă introducem o solicitare simplă, cum ar fi „Planifică-mi o excursie de o săptămână la Tokyo”, inteligența artificială va crea ceva mai generic fără a lua în considerare variabilele pe care le cauți. Va omite bugetul, vârsta oamenilor, gusturile, preferințele și așa mai departe. Pe scurt, „este mult mai rentabil să petreci câteva minute în plus adăugând o solicitare detaliată decât să fii nevoit să faci constant ajustări ulterior”, spune Fran García.

De acolo, totul se rezumă la a fi clar în ceea ce vrei să obții și a fi cât mai specific posibil în ceea ce privește solicitarea. Punctul de plecare pe care îl propune cofondatorul Reino IA este următorul „Dezvoltă o strategie pentru a economisi 20% din salariul meu lunar, ținând cont de faptul că:”

Salariul meu este X Locuiesc în X Am X ani Cheltuielile mele fixe lunare sunt X (enumerați fiecare element) Hobby-urile mele sunt X Și aici, „cu cât mai mult context și informații, cu atât mai bine”

O altă funcție foarte utilă este să ceri ChatGPT sau inteligența artificială pe care o folosești să acționeze ca un expert financiar, cum ar fi un consultant financiar sau un economist.

Pentru a vă ușura lucrurile, iată 7 instrucțiuni pentru ChatGPT și orice altă IA pentru a economisi la costurile de funcționare , pe care trebuie doar să le copiați și să le lipiți pentru a începe să le utilizați.

1. Prezentare generală rapidă a cheltuielilor tale cu ChatGPT

Un buget este fundamentul unor finanțe sănătoase. Te ajută să știi cât câștigi și, mai presus de toate, cât cheltuiești și pe ce.

Dacă vrei ca inteligența artificială să te ajute să-ți creezi propriul tău proiect, cea mai potrivită solicitare este: „Acționează ca un consultant în finanțe personale axat pe economiile gospodăriei. Îți voi prezenta cheltuielile mele lunare și vreau să identifici:”

Care cheltuieli sunt fixe, variabile și dispensabile? unde cheltuiesc mai mult decât este rezonabil, Ce reduceri pot face fără a pierde prea mult din calitatea vieții? Cât aș putea economisi realist pe lună? Acestea sunt cheltuielile mele: [inserați cheltuielile aici]

Vreau să-mi răspunzi cu:

Un diagnostic clar.

10 măsuri ordonate de la cel mai mare la cel mai mic impact.

Economii lunare estimate pentru fiecare măsură.

Dificultatea implementării fiecărei schimbări (mică, medie sau mare).

2. Analiza cheltuielilor din supermarketuri

Odată cu inflația, lista de cumpărături continuă să crească. Această idee este pentru a economisi bani la supermarket: „Comportă-te ca un expert în economii casnice și cumpărături inteligente. Vreau să reduc cheltuielile la supermarket fără a-mi înrăutăți semnificativ calitatea dietei.”

Situația mea:

Numărul de persoane din gospodărie: Cheltuieli lunare aproximative: Supermarketuri obișnuite: Obiceiuri de cumpărături: (marchează aici preferințele tale în ceea ce privește anumite mărci la care nu vrei să renunți.)

Intoleranțe alimentare:

Pe baza acestui fapt, spune-mi:

Ce greșeli tipice aș putea face?

Cum să organizezi o achiziție mai eficientă.

Cum să reduci prețul mediu al unui bilet.

Ce schimbări ar permite economii mai mari?

Un plan de cumpărături săptămânal/lunar mai eficient.

3. Reduceți facturile la domiciliu

Această solicitare este concepută pentru a vă ajuta să economisiți la facturile casnice obișnuite. Este opțiunea generală, deși vom analiza mai târziu una mai specifică pentru anumite cheltuieli.„Vreau să-mi revizuiesc facturile casnice pentru a plăti mai puțin. Analizează aceste elemente:”

Electricitate: cantitate Gaz: cantitate. Apă: cantitate. Internet / mobil: sumă. Asigurare: sumă. Abonamente de streaming: sumă.

Pe baza acestui fapt, spune-mi:

Care sunt cele mai suspecte sau au nevoie de îmbunătățiri?

Care este marja de economisire tipică pentru fiecare?

Ce ar trebui să verific în fiecare contract sau factură?

Un plan de acțiuni concrete pentru a plăti mai puțin în fiecare domeniu.

4. Îndemn pentru a economisi la factura de energie

Dacă doriți să explorați mai detaliat aceste cheltuieli, pur și simplu adăugați mai multe informații și date. Puteți vedea acest lucru în exemplul de solicitare pentru reducerea consumului de energie acasă: „Acționează ca expert în economisirea energiei la domiciliu și optimizarea aprovizionării. Vreau să mă ajuți să-mi reduc factura la energie în mod realist, fără a-mi compromite semnificativ confortul.”

Iată detaliile mele:

Tipul locuinței: [apartament/casă] Metri pătrați: Numărul de persoane din casă: Compania electrică actuală: Factură medie lunară de energie electrică: Cost mediu lunar la benzină: Tipul tarifului contractat: [fix, variabil, în funcție de ora de utilizare, nu știu]. Obiceiuri de consum: [telemuncă, încălzire, aer condiționat, cuptor, mașină de spălat etc.].

Perioada anului cu cele mai mari cheltuieli:

Acestea fiind spuse, spune-mi:

Ce elemente de pe factura sau obiceiurile mele ar trebui să verific mai întâi? Unde de obicei există mai mult loc pentru economii. Ce schimbări pot face fără investiții? Ce schimbări ar putea necesita o investiție mică și cât timp ar dura până se vor recupera? Cât aș putea economisi pe lună și pe an?

Răspunde-mi cu:

Diagnostic clar.

10 măsuri concrete ordonate după impact.

Economii estimate pentru fiecare.

Dificultatea aplicării (mică, medie sau mare).

Un plan de acțiune pentru această săptămână.

5. Îndemn pentru a economisi la asigurare

Ca și în cazul precedent, pentru a economisi la o anumită poliță de asigurare, trebuie doar să oferiți inteligenței artificiale mai multe informații. Această solicitare ajută la optimizarea asigurării locuinței și la evitarea acoperirii duplicate.

Dacă nu sunteți sigur de acoperirea specifică a asigurării dvs., indicați pur și simplu tipul (complet, asigurare terță parte, de bază etc.) sau denumirea completă a acesteia. De asemenea, puteți descărca PDF-ul poliței de asigurare și îl puteți încărca.

„Acționez ca expert în economisire și optimizarea asigurărilor. Vreau să-mi revizuiesc polițele de asigurare pentru a vedea dacă plătesc prea mult și cum să reduc costul fără a fi subacoperit.”

Acestea sunt polițele mele de asigurare:

Asigurare auto: [preț anual, acoperire, companie, vechime poliță]

Asigurare locuință: [preț anual, acoperire, companie, vechime poliță]

Asigurare de viață: [preț anual, acoperire, companie, vechime poliță]

Asigurare de sănătate: [preț anual, acoperire, companie, vechime poliță]

Cereri recente sau cereri de despăgubire: [da/nu din partea asigurării]

Dacă sunt legate de o ipotecă sau de o bancă: [da/nu]

Vreau să analizezi:

Indiferent dacă prețul pare rezonabil sau mare. Ce acoperiri sunt duplicate în cadrul poliței de asigurare și cu alte polițe de asigurare contractate. Care garduri vii sunt umflate sau nu sunt foarte utile. Ce ar trebui să verific înainte de reînnoire? Care sunt economiile potențiale pentru fiecare tip de asigurare? Cum să o renegociez sau să o compar mai bine.

Răspunde-mi cu:

Diagnostic pentru fiecare asigurare.

Greșeli frecvente care te fac să plătești mai mult.

Opțiuni pentru tăiere fără a pierde o protecție importantă.

Economii anuale estimate pentru fiecare poliță.

Un ghid practic pentru apeluri telefonice sau compararea ofertelor.

6. Solicitare pentru economisirea la anumite achiziții

Aceasta ar fi solicitarea generică pe care o puteți folosi pentru a compara orice achiziție aveți în minte și pentru a vă asigura că se încadrează într-un interval de preț bun.

Funcționează atât pentru schimbarea telefonului mobil, cât și pentru achiziționarea unui televizor nou:

„Acționează ca un consilier inteligent pentru consumatori. Vreau să fac o achiziție importantă cheltuind cât mai puțin posibil, fără a face greșeala de a opta doar pentru cea mai ieftină opțiune.”

Achiziția pe care vreau să o fac este următoarea:

Produs: [exemplu: mobil] Buget maxim: [X] Utilizări principale: [muncă, fotografii, apeluri, rețele sociale, jocuri etc.] Marca sau modelul pe care îl analizez: [X] Data la care vreau să-l cumpăr: [X] Mă interesează dacă e nou, recondiționat sau second-hand.

Am nevoie de ajutorul tău cu:

Să știu de ce caracteristici am cu adevărat nevoie și de care sunt renunțate. Evit să plătesc pentru extrase pe care nu le voi folosi. Identificarea celui mai bun moment pentru cumpărare, Gândește-te dacă merită să aștepți, să cumperi un model recondiționat sau să alegi un model mai vechi. Calculează cât pot economisi luând o decizie mai rațională.

Răspunde-mi cu:

Recomandare inteligentă de cumpărare.

Greșeli tipice care cresc costul achiziției.

Strategie de a plăti mai puțin.

Economii estimate versus cumpărături impulsive.

Listă finală de verificare pentru a decide.

7. Notificări pentru date cheie și reînnoiri

Această idee de economisire nu te va ajuta să reduci cheltuielile, dar te va ajuta să eviți reînnoirile de asigurări, abonamentele și plățile de impozite.

Iată ce ar trebui să-i spui inteligenței artificiale:

„Acționează ca asistent personal de organizare financiară. Vreau să mă ajuți să identific, să organizez și să urmăresc datele mele financiare cheie, astfel încât să nu uit plăți, reînnoiri, date scadente sau sarcini importante.”

Acestea sunt datele sau angajamentele mele financiare:

Asigurare: [tipul de asigurare + data reînnoirii + suma aproximativă]

Carduri: [data plății sau a închiderii + suma obișnuită, dacă este cunoscută]

Taxe: [tipul taxei + data]

Ipotecă sau chirie: [data plății]

Chitanțe regulate: [electricitate, gaz, internet, școală, abonamente etc. + data]

Inspecții sau reînnoiri: [ITP, permise, contracte, taxe anuale etc.]

Alte angajamente: [X]

Vreau să faci următoarele:

Ordonează toate datele în ordine cronologică. Separă-le după tipul de cheltuială sau angajament. Identificați care sunt cele mai importante sau sensibile din cauza riscului de suprataxă, întrerupere a serviciului sau penalizare. Indicați pe care ar trebui să le verificați în avans pentru a compara prețurile, a le renegocia sau a le anula. Detectează dacă există luni cu o concentrare prea mare a plăților. Sugerează un sistem simplu care să mă ajute să anticipez acele date fără stres.

Răspunde-mi cu:

Un tabel sau o listă lunară. Nivelul de importanță al fiecăruia (ridicat, mediu sau scăzut). Cu cât timp înainte ar trebui să verific? Acțiuni prealabile recomandate. Alerte speciale dacă este recomandabil să avansați bani sau să comparați opțiuni.

În cele din urmă, creează și o rutină simplă de revizuire: săptămânală, lunară și trimestrială pentru a ține totul sub control.