Sfaturi de la experți în AI: 7 moduri prin care să-i ceri lui ChatGpt să te ajute să economisești bani

Inteligența artificială este un instrument extrem de versatil care poate fi folosit și pentru a îmbunătăți finanțele personale și a economisi bani. De la crearea unui buget până la identificarea domeniilor în care poți reduce sau economisi direct la alimente, călătorii și alte cheltuieli zilnice.
Cheia pentru a obține maximum de beneficii este să știi ce domenii vrei să îmbunătățești și să fii clar cu privire la ce să întrebi, scrie 20minutos.
Cu alte cuvinte, este vorba despre alegerea solicitării potrivite. După cum explică Francisco García, trainer în domeniul inteligenței artificiale și cofondator al Reino AI, totul se învârte în jurul informațiilor furnizate inteligenței artificiale.
„Este foarte frecvent ca oamenii să ofere indicații foarte «vagi» inteligenței artificiale, iar aceasta le oferă un răspuns generic, vag și independent de context”, comentează expertul.
De exemplu, dacă introducem o solicitare simplă, cum ar fi „Planifică-mi o excursie de o săptămână la Tokyo”, inteligența artificială va crea ceva mai generic fără a lua în considerare variabilele pe care le cauți. Va omite bugetul, vârsta oamenilor, gusturile, preferințele și așa mai departe. Pe scurt, „este mult mai rentabil să petreci câteva minute în plus adăugând o solicitare detaliată decât să fii nevoit să faci constant ajustări ulterior”, spune Fran García.
De acolo, totul se rezumă la a fi clar în ceea ce vrei să obții și a fi cât mai specific posibil în ceea ce privește solicitarea. Punctul de plecare pe care îl propune cofondatorul Reino IA este următorul „Dezvoltă o strategie pentru a economisi 20% din salariul meu lunar, ținând cont de faptul că:”
O altă funcție foarte utilă este să ceri ChatGPT sau inteligența artificială pe care o folosești să acționeze ca un expert financiar, cum ar fi un consultant financiar sau un economist.
Pentru a vă ușura lucrurile, iată 7 instrucțiuni pentru ChatGPT și orice altă IA pentru a economisi la costurile de funcționare , pe care trebuie doar să le copiați și să le lipiți pentru a începe să le utilizați.
Un buget este fundamentul unor finanțe sănătoase. Te ajută să știi cât câștigi și, mai presus de toate, cât cheltuiești și pe ce.
Dacă vrei ca inteligența artificială să te ajute să-ți creezi propriul tău proiect, cea mai potrivită solicitare este: „Acționează ca un consultant în finanțe personale axat pe economiile gospodăriei. Îți voi prezenta cheltuielile mele lunare și vreau să identifici:”
Odată cu inflația, lista de cumpărături continuă să crească. Această idee este pentru a economisi bani la supermarket: „Comportă-te ca un expert în economii casnice și cumpărături inteligente. Vreau să reduc cheltuielile la supermarket fără a-mi înrăutăți semnificativ calitatea dietei.”
Această solicitare este concepută pentru a vă ajuta să economisiți la facturile casnice obișnuite. Este opțiunea generală, deși vom analiza mai târziu una mai specifică pentru anumite cheltuieli.„Vreau să-mi revizuiesc facturile casnice pentru a plăti mai puțin. Analizează aceste elemente:”
Dacă doriți să explorați mai detaliat aceste cheltuieli, pur și simplu adăugați mai multe informații și date. Puteți vedea acest lucru în exemplul de solicitare pentru reducerea consumului de energie acasă: „Acționează ca expert în economisirea energiei la domiciliu și optimizarea aprovizionării. Vreau să mă ajuți să-mi reduc factura la energie în mod realist, fără a-mi compromite semnificativ confortul.”
Ca și în cazul precedent, pentru a economisi la o anumită poliță de asigurare, trebuie doar să oferiți inteligenței artificiale mai multe informații. Această solicitare ajută la optimizarea asigurării locuinței și la evitarea acoperirii duplicate.
Dacă nu sunteți sigur de acoperirea specifică a asigurării dvs., indicați pur și simplu tipul (complet, asigurare terță parte, de bază etc.) sau denumirea completă a acesteia. De asemenea, puteți descărca PDF-ul poliței de asigurare și îl puteți încărca.
„Acționez ca expert în economisire și optimizarea asigurărilor. Vreau să-mi revizuiesc polițele de asigurare pentru a vedea dacă plătesc prea mult și cum să reduc costul fără a fi subacoperit.”
Aceasta ar fi solicitarea generică pe care o puteți folosi pentru a compara orice achiziție aveți în minte și pentru a vă asigura că se încadrează într-un interval de preț bun.
Funcționează atât pentru schimbarea telefonului mobil, cât și pentru achiziționarea unui televizor nou:
„Acționează ca un consilier inteligent pentru consumatori. Vreau să fac o achiziție importantă cheltuind cât mai puțin posibil, fără a face greșeala de a opta doar pentru cea mai ieftină opțiune.”
Această idee de economisire nu te va ajuta să reduci cheltuielile, dar te va ajuta să eviți reînnoirile de asigurări, abonamentele și plățile de impozite.
Iată ce ar trebui să-i spui inteligenței artificiale:
„Acționează ca asistent personal de organizare financiară. Vreau să mă ajuți să identific, să organizez și să urmăresc datele mele financiare cheie, astfel încât să nu uit plăți, reînnoiri, date scadente sau sarcini importante.”
În cele din urmă, creează și o rutină simplă de revizuire: săptămânală, lunară și trimestrială pentru a ține totul sub control.