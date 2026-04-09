Emil Boc: „Realizăm cel mai mare parc din istoria Clujului”. Parcul Est va avea 54 de hectare

Primarul Emil Boc a anunțat, joi, că prima etapă a Parcului Est, cel mai mare parc din Cluj-Napoca, a fost scoasă la licitație.
Iulian Moşneagu
09 apr. 2026, 17:38, Politic

„O veste bună, dragi clujeni! Realizăm cel mai mare parc din istoria Clujului, Parcul Est din Gheorgheni. Parcul va avea o întindere de aproximativ 54 hectare, iar prima etapă în realizarea acestui parc, o etapă care se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, a fost deja scoasă la licitație”, a declarat Emil Boc într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit primarului, prima etapă vizează amenajarea culoarului Văii Becaș între strada Soporului și Calea Someșeni.

„Valoarea de licitație este de aproximativ 10 milioane de euro și, așa cum precizam, vizează o suprafață de aproximativ 10 hectare de teren. Termenul de depunere a ofertelor este 18 mai, iar durata de realizare și implementare a proiectului este de 15 luni”, a adăugat edilul.

„Evident, continuăm să scoatem la licitație și celelalte etape până când, în integralitate, Parcul Est va fi realizat, o adevărată oază de verdeață și biodiversitate a Clujului care va contribui la creșterea calității vieții aici la noi, acasă”, a mai spus Emil Boc.

Potrivit documentației de achiziție publică, contractul pentru prima etapă, care vizează amenajarea a 10 hectare din Parcul Est, are o valoare estimată de peste 46,6 milioane de lei fără TVA. Separat, este prevăzut și un buget de peste 4,7 milioane de lei fără TVA pentru cheltuieli „diverse și neprevăzute”, sumă care nu intră în valoarea estimată a lucrărilor.

Durata totală a contractului va depinde de oferta declarată câștigătoare și poate varia între 75 și 135 de luni. Varianta minimă include 15 luni pentru execuția lucrărilor și garanția obligatorie de 60 de luni, în timp ce durata maximă este influențată de perioada suplimentară de garanție propusă de constructor.

