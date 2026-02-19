Hidroelectrica își crește capacitatea de producție, cu energie din resurse solare, pe care o va livra în sistem alături de cea din ape și vânt. Unde va fi dezvoltat noul parc fotovoltaic

Oficialii Hidroelectrica au semnat, joi, cu compania câștigătoare a licitației deschise lansate, contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, eveniment pe care îl descrie drept un nou pas strategic în direcția diversificării portofoliului de producție și consolidării poziției companiei pe piața energiei regenerabile.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică și deținătorul celei mai mari cote de pe piața furnizării, cu un portofoliu de peste un milion de clienți și este controlată de stat, prin Ministerul Energiei. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și deține și un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

La ora publicării, Hidroelectrica asigură 33,83% din totalul producției naționale de energie, cu 2.693 MW din 7.965 MW de la ora 20:14.

„Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile”

Proiectul prevede dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 8,9 MWp și cu o producție medie estimată la aproximativ 11 GWh/an. Investiția va contribui la creșterea capacității de producție din surse regenerabile, la reducerea emisiilor de carbon și la susținerea obiectivelor naționale și europene privind tranziția energetică.

Potrivit reprezentanților Hidroelectrica, „Parcul fotovoltaic Țara Hațegului” va di amplasat în zona Amenajării Hidroenergetică a râului Strei, pe sectorul Subcetate-Simeria, de pe raza județului Hunedoara, va fi conectat la infrastructura existentă de centrale hidroelectrice și va furniza energie în rețea, nu pentru consumul tehnologic.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare. Proiectul “Parc fotovoltaic Țara Hațegului” confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacități moderne și eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei. Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile, care aduc valoare pe termen lung acționarilor, clienților și comunităților locale”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Proiectul va fi realizat la cheie și va include activități de proiectare, furnizare echipamente, execuție lucrări, testare, punere în funcțiune și asistență tehnică pe perioada de garanție. Durata contractului este de 12 luni din care 2 luni va fi etapa de proiectare și 10 luni va dura execuția.

Contractul, în valoare de 24.412.390,00 lei fără TVA, a fost atribuit în urma unei proceduri de licitație deschisă, la care au fost depuse patru oferte.

„Prin această investiție, Hidroelectrica își consolidează poziția de lider în producția de energie regenerabilă din România, continuând strategia de dezvoltare a unor noi capacități de producție din surse regenerabile, complementare portofoliului său hidroenergetic”, au transmis reprezentanții companiei, subliniind contribuția producătorului la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE.