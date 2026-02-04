Transelectrica și operatorul omolog din Georgia, memorandul de înțelegere pentru dezvoltarea Proiectului Cablu Submarin în Marea Neagră

Semnarea Memorandumului de înțelegere între Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem JSC (GSE) marchează o nouă etapă în evoluția proiectului, care a parcurs deja faza de studii de fezabilitate, este inclus în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe Zece Ani (TYNDP) ale ENTSO-E pentru 2022 și 2024 și este promovat pentru includerea în ediția TYNDP 2026, potrivit unul comunicat transmis de reprezentanții Transelectrica.

Proiectul a fost inclus pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene în luna decembrie 2025.

Potrivit oficialilor, documentul semnat la București stabilește cadrul de cooperare dintre Transelectrica și GSE pentru pregătirea și avansarea proiectului de interconectare în curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) dintre Georgia și România, prin coordonarea activităților de planificare, studii tehnice, studii marine, evaluări de mediu și sociale, finanțare și reprezentare instituțională la nivel european și internațional.

„Semnarea acestui Memorandum reflectă maturitatea și progresul semnificativ înregistrat de Proiectul Cablu Submarin în Marea Neagră, precum și angajamentul ferm al Transelectrica de a contribui activ la dezvoltarea unei infrastructuri energetice strategice pentru regiune. Colaborarea strânsă cu Georgian State Electrosystem consolidează rolul României ca nod energetic regional și sprijină obiectivele europene privind securitatea energetică, integrarea piețelor și tranziția către energie verde”, a declarat Ștefăniță Munteanu, CEO al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA.

Proiectul Cablu Submarin în Marea Neagră este dezvoltat în concordanță cu Acordul de Parteneriat Strategic în domeniul energiei verzi, semnat în decembrie 2022 de guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei, și are potențialul de a contribui semnificativ la creșterea securității energetice, diversificarea rutelor de transport al energiei electrice și integrarea surselor regenerabile în regiunea Mării Negre și în Uniunea Europeană.

„Prin acest demers, Transelectrica își reafirmă angajamentul pentru cooperare regională, dezvoltarea infrastructurii critice de transport al energiei electrice și consolidarea poziției României în arhitectura energetică europeană”, au conchis reprezentanții operatorului național de sistem și transport al energiei electrice.

Stadiul „Coridorului Verde”

De amintit că Transelectrica derulează în paralel în prezent proiectul, mult mai complex, al Cablului Submarin în Marea Neagră numit „Coridorul Verde” și a înregistrat în acest sens, acum un an, compania de proiect tip joint venture.

Compania de proiect înregistrată la ONRC se numește „GECO POWER COMPANY – GREEN ENERGY CORRIDOR POWER COMPANY SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ”, are sediul în România, și are asociați fondatori Transelectrica și omologii operatorilor de transport și de sistem al energiei electrice din Azerbaidjan, Georgia și Ungaria: respectiv JSC Georgian State Electrosystem, AZERENERJII OJSC și MVM Energy.

Documentele pentru înființarea acestei companii tip joint venture au fost semnate, la Palatul Victoria, pe 3 septembrie 2024.

Proiectul Coridorului Verde înseamnă de fapt un cablu submarin de înaltă tensiune în curent continuu, de 1.200 de kilometri, care va conecta, prin Marea Neagră, România și Georgia, cu prelungirea conexiunii în Ungaria și Azerbaidjan.