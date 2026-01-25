Furtuna puternică din SUA lasă sute de mii de oameni fără energie electrică. Mii de zboruri au fost anulate

Sute de mii de întreruperi de curent sunt raportate în întreaga SUA, în contextul unei furtuni de zăpadă care continuă să lovească mai multe zone din țară. Sute de mii de oameni sunt afectați de condițiile meteo nefavorabile, mii de zboruri au fost anulate, iar multe drumuri au fost închise, relatează BBC.

Zăpada, gheața și ploaia înghețată creează condiții „periculoase pentru viață” de la Texas până în New England, iar această situație ar putea dura câteva zile, potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS).

Sute de mii de oameni nu au energie electrică

„Zăpada și gheața se vor topi foarte, foarte încet și nu vor dispărea prea curând”, a declarat Allison Santorelli, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie, pentru CBS News.

La momentul redactării acestei știri, peste 900.000 de clienți nu au energie electrică, potrivit datelor actualizate constant pe site-ul findenergy.com.

Cel mai afectat stat este Tennessee, acolo unde peste 300.000 de oameni nu au energie electrică. Mississippi și Louisiana sunt, de asemenea, alte două state afectate de această problemă, fiecare cu peste 100.000 de oameni fără curent.

În această perioadă sunt așteptate ninsori abundente, lapoviță și ploaie înghețată, aproximativ 180 de milioane de americani urmând a fi afectați.

Potrivit BBC, aproape jumătate din state au declarat stare de urgență în contextul fenomenelor meteo extreme, iar școlile din toată țara au anulat deja orele de curs.