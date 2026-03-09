Numele Hidroelectrica apare într-o nouă campanie frauduloasă de investiții online. Avertismentul celui mai mare producător național de energie

„Vă ajutăm să câștigați de la 1.985 RON pe săptămână din comercializarea resurselor naturale ale țării”, este „cârligul” cu care sunt agățate potențialele victime ale noii campanii frauduloase care folosește numele și identitatea vizuală a celui mai mare producător național de energie electrică, dar și lider al pieței concurențiale a furnizării. Aceasta este promisiunea unei false divizii a companiei, folosită pentru colectarea datelor personale ale utilizatorilor, Hidroelectrica Edge, „creată pentru a ajuta cetățenii să câștiga bani din cumpărarea și vânzarea de acțiuni”.

Hidroelectrica subliniază că aceste platforme nu aparțin companiei și nu au nicio legătură cu activitatea sau cu ofertele acesteia. Astfel de inițiative reprezintă tentative de fraudă online prin care utilizatorii sunt încurajați să transfere bani sau să furnizeze date personale și bancare, fiind atrași prin promisiuni de câștiguri rapide sau garantate.

Hidroelectrica nu solicită investiții prin platforme online

Potrivit oficialilor, compania cooperează cu autoritățile competente pentru a limita impactul acestor tentative de fraudă și pentru a proteja publicul împotriva utilizării neautorizate a numelui și imaginii sale.

„Hidroelectrica nu solicită investiții prin platforme online promovate pe rețelele sociale, prin reclame sponsorizate sau prin mesaje telefonice. De asemenea, compania nu solicită transmiterea de date personale sau bancare prin intermediul unor astfel de canale”, subliniază oficialii.

Singurul website oficial al companiei este www.hidroelectrica.ro, iar toate informațiile oficiale despre activitatea, proiectele sau comunicările publice ale companiei sunt publicate exclusiv pe site-ul și pe canalele oficiale de comunicare ale Hidroelectrica.

„Recomandăm publicului să manifeste prudență față de ofertele de investiții promovate online care utilizează în mod neautorizat numele Hidroelectrica sau al altor companii cunoscute și care promit câștiguri mari, rapide și garantate. Astfel de scheme pot include reclame înșelătoare, materiale video manipulate sau utilizarea imaginii unor persoane publice din conducerea companiei pentru a crea aparența de legitimitate”, au transmis oficialii companiei.

Hidroelectrica încurajează utilizatorii care întâlnesc astfel de conținuturi să le raporteze pe platformele unde apar și să evite accesarea sau introducerea de date personale pe site-uri suspecte.

Cu 188 de centrale hidroelectrice și o putere instalată totală de 6,4 GW, precum și cu parcul eolian Crucea, de 108 MW, compania este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România.