Ce a decis G7 în privința crizei mondiale a petrolului

Miniștrii de finanțe din G7 susțin că vor lua „măsurile necesare” pentru a face față creșterii prețurilor petrolului, dar nu au ajuns la un acord privind eliberarea rezervelor strategice de petrol după o reuniune de urgență de luni.

Într-o declarație comună, consultată de FT, miniștrii au declarat că doresc să abordeze impactul războiului din Iran, adăugând că „sunt pregătiți să ia măsurile necesare, inclusiv pentru a sprijini aprovizionarea globală cu energie, cum ar fi eliberarea stocurilor”.

Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a declarat că grupul, care s-a întâlnit virtual luni cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie, „nu a ajuns încă la o decizie” privind accesul la rezervele de petrol de urgență deținute de membrii AIE.

Un oficial G7 afirmă pentru Reuters că o idee comună în G7 este de a nu elibera încă rezervele de petrol.

Persoane familiarizate cu discuțiile au declarat că miniștrii energiei din G7 urmează să se întâlnească marți.

„Acolo se vor decide acțiunile”, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile.

Un oficial american familiarizat cu discuțiile și-a exprimat optimismul că s-ar putea lua măsuri la scurt timp după reuniunea pe tema energiei.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproape 40% de la începutul războiului, depășind 100 de dolari pe baril pentru prima dată în patru ani, o mare parte din petrolul produs în Golf fiind blocat de amenințările Iranului la adresa Strâmtorii Ormuz.

Luni, prețul Brentului a crescut la aproape 120 de dolari pe baril în primele tranzacții, cea mai recentă creștere venind în contextul în care cei mai mari producători din Golf, inclusiv Arabia Saudită, încep să reducă producția pe măsură ce încep să rămână fără stocuri.

Însă prețurile țițeiului Brent s-au diminuat ulterior, iar până după-amiaza, la Londra, prețul se tranzacționa în creștere cu doar 5,9%, la 98,20 dolari pe baril.

Fatih Birol, șeful AIE, a declarat că există „riscuri semnificative și în creștere pentru piață”, adăugând că condițiile „s-au deteriorat în ultimele zile”.

„Pe lângă provocările tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, o cantitate substanțială de producție de petrol a fost redusă”, a declarat Birol.

În cadrul programului AIE, 32 de țări membre dețin aproximativ 1,2 miliarde de barili în rezerve strategice care pot fi exploatate în caz de urgență, deși acest lucru s-a întâmplat doar de cinci ori de la înființarea agenției, în urma crizelor petroliere arabe din anii 1970.

Miniștrii G7 au spus într-o declarație comună că „au discutat despre conflictul actual din Orientul Mijlociu, impactul acestuia asupra stabilității regionale, condițiilor economice globale și piețelor financiare, precum și despre importanța rutelor comerciale sigure”.

„Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și evoluțiile de pe piețele energetice și ne vom întâlni după cum va fi necesar pentru a face schimb de informații și pentru a ne coordona în cadrul G7 și cu partenerii internaționali”, au adăugat aceștia.

Înaintea întâlnirii, o persoană familiarizată cu situația a declarat că unii oficiali americani considerau că o eliberare comună în intervalul 300-400 de milioane de barili – reprezentând 25-30% din rezerva totală – ar fi potrivită.

Comisarul UE pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că conflictul ar putea avea „șocuri stagflaționiste substanțiale asupra economiei globale și europene” dacă se prelungește dincolo de „câteva săptămâni”.

Dacă perturbările transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf vor continua, prețurile mai mari la energie ar putea dăuna economiei în ansamblu, a avertizat Dombrovskis, avertizând asupra potențialei nevoi a unei politici monetare mai stricte în cazul în care inflația va crește.

„Este important să se depună eforturi pentru a detensiona acest conflict cât mai curând posibil… Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât impactul asupra economiei va fi mai limitat”, a declarat Dombrovskis.