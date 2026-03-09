Miniștrii de finanțe din G7 vor discuta astăzi despre creșterea bruscă a prețurilor petrolului din cauza escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Părțile vor lua în considerare opțiunea eliberării în comun a rezervelor de petrol coordonate de Agenția Internațională a Energiei (AIE), relatează Financial Times (FT).

Conform surselor publicației, miniștrii și directorul executiv al AIE, Fatih Birol, vor purta o conversație telefonică. FT susține că trei țări, inclusiv SUA, și-au exprimat deja sprijinul pentru ideea de a elibera o parte din rezervele lor de petrol.

Publicația clarifică faptul că 32 de țări membre ale AIE dețin 1,2 miliarde de barili de rezerve strategice ca parte a unui sistem colectiv de răspuns la situații de urgență.

Potrivit unei surse, unii oficiali americani consideră recomandabilă o eliberare comună de 300-400 de milioane de barili.

Pe 3 martie, AIE a organizat o reuniune de urgență pentru a analiza opțiunile de abordare a „crizei emergente de aprovizionare cu petrol”, potrivit FT.

Un document pregătit pentru reuniune preciza că AIE „este pregătită să acționeze pentru a menține stabilitatea piețelor petroliere”. Documentul preciza, de asemenea, că țările AIE au, de asemenea, aproape 600 de milioane de barili de rezerve comerciale de petrol, care ar putea asigura o aprovizionare suplimentară a pieței, dacă este necesar.

AIE a creat rezerve de petrol „de urgență” în 1974, în urma embargoului petrolier impus de arabi, care a dus la o creștere a prețurilor petrolului și la penurii de combustibil. Aceste rezerve au fost concepute pentru a permite principalelor țări consumatoare de petrol să răspundă la „șocuri energetice majore”. De la înființarea AIE, membrii săi și-au folosit rezervele de petrol de cinci ori, ultimele două ori în 2022, în contextul războiului din Ucraina.

Donald Trump: „Prețurile petrolului vor scădea când amenințarea iraniană se va termina”

„Prețurile pe termen scurt ale petrolului, care vor scădea rapid atunci când distrugerea amenințării nucleare iraniene se va termina, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA și pentru lume, pentru siguranță și pace. NUMAI NEBUNII AR GÂNDI ALTFEL! Președintele DJT”, a scris Trump, aseară, pe Truth Social.

SUA și Israelul au lansat operațiuni militare împotriva Iranului pe 28 februarie.

Pe 6 martie, prețul țițeiului Brent a depășit prețul de 89 de dolari pe baril pentru prima dată în doi ani.

Astăzi, pe 9 martie, prețul petrolului a urcat la peste 116 dolari pe baril pe piețele internaționale.