Rezervele strategice de petrol ar putea fi folosite pentru a tempera scumpirile

Discuția are loc luni, în cadrul unei teleconferințe programate la ora 8.30, ora New York-ului (15.30 ora României), la care participă miniștrii de finanțe din statele G7 și directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol. Întâlnirea are drept scop evaluarea impactului economic al războiului cu Iranul asupra piețelor energetice.

Potrivit Financial Times, cel puțin trei state din G7, inclusiv Statele Unite, și-au exprimat deja sprijinul pentru ideea utilizării rezervelor strategice de petrol, însă nu a fost luată încă o decizie finală.

Până la 400 milioane barili

În discuție se află o eliberare de aproximativ 300–400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice coordonate de IEA. Această cantitate ar reprezenta aproximativ 25–30% din rezervele de circa 1,2 miliarde de barili deținute de statele membre ale agenției în sistemul de urgență creat pentru crize energetice majore.

Discuțiile vin în contextul în care prețurile petrolului au crescut puternic, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat deja transportul maritim în regiune. Cotațiile petrolului au urcat luni cu peste 25%, ajungând la cele mai ridicate niveluri din vara lui 2022, când piața energetică era zguduită de invazia Rusiei în Ucraina și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și gaze.

Impactul conflictului asupra petrolului

Îngrijorările investitorilor sunt alimentate și de decizia unor producători majori de a reduce livrările, în timp ce extinderea conflictului dintre Iran și alianța SUA–Israel ridică riscul unor perturbări prelungite ale fluxurilor globale de petrol.

În tranzacțiile din Asia, Brent, reperul internațional al pieței petroliere, a urcat până la 116,71 dolari pe baril, înainte ca prețul să scadă ușor, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a depășit temporar 116 dolari pe baril.

Rezerve pentru crize energetice

Rezervele strategice de petrol coordonate de Agenția Internațională pentru Energie au fost create după criza petrolului din 1974 și permit statelor mari consumatoare să intervină rapid pe piață în cazul unor șocuri majore de aprovizionare. Mecanismul a fost utilizat de câteva ori în ultimele decenii, inclusiv în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina.