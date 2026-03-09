Avertismentul unui expert: prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari

Peter McGuire, CEO al Trading.com Australia avertizează că prețul petrolului va ajunge probabil la 150 de dolari, potrivit Al Jazeera. El spune că viteza și volatilitatea creșterilor prețului petrolului sunt „dramatice”.

„Cel mai important lucru în acest moment este viteza în ceea ce privește creșterea”, a declarat McGuire pentru Al Jazeera.

Potrivit acestuia, până joi, prețurile petrolului se situau între 75 și 80 de dolari, înainte de a sări brusc la 90 de dolari și apoi de a atinge un nivel maxim de 116 dolari în tranzacțiile asiatice de luni.

Deși prețul a scăzut la aproximativ 106 dolari, „variațiile de volatilitate pe parcursul unei anumite ore sunt pur și simplu dramatice – acest lucru va afecta consumatorii și, pe termen lung, inflația, dacă aceasta ar dura săptămâni sau, eventual, o lună sau mai mult”, a explicat Peter McGuire.

Piețele reacționează atât la scăderea ofertei, cât și la temerile de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, unde transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit.

Dacă mai multe țări din Golf declară forță majoră și opresc producția de petrol și gaze, „atunci vom asista la o creștere bruscă, iar un nivel de 140-150 de dolari pe baril este foarte probabil”, a spus McGuire.

De asemenea, el a arătat că rapoartele conform cărora miniștrii de finanțe din G7 discută despre o posibilă alocare de petrol din rezerve prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie, ar putea calma piețele.