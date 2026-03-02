Estimarea unui expert în aviație privitoare la redeschiderea spațiului aerian în zona Dubai-Doha

Expertul în aviație Alex Macheras a explicat când s-ar putea relua zborurile către și dinspre Orientul Mijlociu în cadrul unui interviu pentru Good Morning Britain, anunță Express. El a estimat că situația va rămâne dificilă pentru o bună perioadă de timp.

„Spațiul aerian nu se va redeschide atâta timp cât există activitate sau riscul unei activități viitoare (activitate militară n.r.). Avem nevoie cu adevărat de o asigurare fermă că această situație s-a încheiat pentru a relua operațiunile, iar noi nu am ajuns încă acolo, nici pe departe”, a spus Macheras.

El le-a recomandat celor blocați în regiune să încerce să plece în alte țări de unde există zboruri. Printre variantele recomandate este Arabia Saudită. De asemenea, călătorii care au bilete achiziționate către Orientul Mijlociu sunt sfătuiți să renunțe la călătorie și că solicite rambursarea.

Analiștii de la Cirium au transmis că 1.579 din 3.990 de zboruri programate să opereze către Orientul Mijlociu duminică au fost anulate. Dubai, Doha și Abu Dhabi gestionează în total aproximativ 500.000 de pasageri pe zi. De aceea, sute de mii de persoane sunt blocate în zonă.

Câteva zboruri din Abu Dhabi și Dubai

Opt zboruri de pasageri au decolat luni din Abu Dhabi, a anunțat portalul web de urmărire a traficului aerian, Flight Radar, pe X. Primul avion a decolat în jurul orei locale 14.00. Avioanele se îndreaptă către aeroporturi din Asia și Europa. În ordinea plecării lor, avioanele se îndreaptă către New Delhi, Islamabad, Mumbai, Karachi, Moscova, Paris, Amsterdam și Londra.

Și compania Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că zborurile se vor relua de luni seara, conform Al Jazeera. Va fi un număr limitat de zboruri, iar prioritate au clienții cu rezervări anterioare.

„Îi primim cu prioritate pe clienții cu rezervări anterioare, iar cei care au fost reprogramați pentru a călători cu aceste zboruri limitate vor fi contactați direct de Emirates”, a anunțat compania într-un comunicat, îndemnând oamenii să „nu meargă la aeroport decât dacă au fost notificați”.

„Toate celelalte zboruri rămân suspendate până la o nouă notificare”, a precizat compania aeriană.