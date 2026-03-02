Prima pagină » Știri externe » Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze despre care susține că sunt folosite de Hezbollah. Ordinul de evacuare înseamnă că urmează un atac masiv.
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
02 mart. 2026, 15:48, Social

Armata israeliană a emis ordine privind evacuarea a 18 localități libaneze, potrivit Al Jazeera. Israelienii susțin că localitățile vizate sunt folosite de Hezbollah.

Anterior, Israelul a bombardat suburbiile sudice ale capitalei Libanului și zonele din sud. Gruparea libaneză aliată cu Iranul a atacat Israelul peste noapte, ca răspuns la uciderea liderului iranian Khamenei.

De la reluarea ostilităților, atacurile israeliene au ucis peste 30 de persoane și au rănit 149 în Liban, au declarat oficiali din domeniul sănătății.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
O tânără din București și-a pus iubitul de 18 ani să folosească un pistol de jucărie și să jefuiască bărbații pe care ea îi agăța pe Tinder
Libertatea
Gogoși super-delicioase, după o rețetă tradițională! Ce să adaugi în aluat pentru un plus de savoare
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor