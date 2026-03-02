Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 18 localități libaneze

Armata israeliană a emis ordine privind evacuarea a 18 localități libaneze, potrivit Al Jazeera. Israelienii susțin că localitățile vizate sunt folosite de Hezbollah.

Anterior, Israelul a bombardat suburbiile sudice ale capitalei Libanului și zonele din sud. Gruparea libaneză aliată cu Iranul a atacat Israelul peste noapte, ca răspuns la uciderea liderului iranian Khamenei.

De la reluarea ostilităților, atacurile israeliene au ucis peste 30 de persoane și au rănit 149 în Liban, au declarat oficiali din domeniul sănătății.