Primăria Sectorului 2 înființează Banca Locală de Alimente, cu bucătărie și cantină socială integrate. De când va fi funcțional serviciul

Consiliul Local Sector 2 a aprobat inițierea demersurilor pentru înființarea Băncii Locale de Alimente Sector 2, un serviciu social ce va avea bucătărie și cantină socială integrate. Această bancă locală de alimente va asigura colectarea, prepararea și distribuirea hranei pentru persoanele vulnerabile și va fi funcțional începând cu anul 2027.

Potrivit unui comunicat de presă, această inițiativă vine în contextul creșterii numărului de solicitări pentru sprijin alimentar și al presiunii tot mai mari asupra serviciilor sociale existente. În Sectorul 2 se înregistrează o creștere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Printre acestea se află vârstnici fără susținători legali, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, persoane fără adăpost și copii proveniți din medii defavorizate.

„Înființarea Băncii Locale de Alimente în Sectorul 2 nu este doar un proiect administrativ, ci un angajament ferm față de comunitate. Vorbim despre un mecanism concret prin care transformăm solidaritatea în acțiune: colectăm responsabil resursele disponibile, reducem risipa alimentară și le redirecționăm către cei care au cea mai mare nevoie de sprijin. Prin integrarea bucătăriei și cantinei sociale, construim un sistem coerent, predictibil și demn pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 2. Este un pas important către o comunitate mai echitabilă, în care nimeni nu este lăsat în urmă”, a declarat Rareș Hopincă, primarul sectorului 2.

Banca Locală de Alimente Sector 2 va integra trei componente

Potrivit comunicatului de presă, noua Bancă Locală de Alimente va integra trei componente esențiale: colectarea și gestionarea produselor alimentare, funcționarea unei bucătării sociale pentru prepararea hranei și operarea unei cantine sociale pentru distribuirea meselor calde.

Banca locală de alimente va funcționa în cadrul DGASPC Sector 2, iar serviciul va permite colectarea de produse alimentare de la producători, procesatori, distribuitori și operatori economici, recepționarea și depozitarea acestora în condiții de siguranță alimentară, precum și distribuirea directă către beneficiari sau către centrele sociale din Sectorul 2.

În cadrul bucătăriei sociale vor fi preparate mese calde, care vor fi oferite prin cantina socială persoanelor eligibile, inclusiv celor aflate în evidențele DGASPC Sector 2

Finanțarea acestei inițiative va fi asigurată din bugetul local al Sectorului 2 și/sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, precum și din alte surse legal constituite, în condițiile legii, mai relevă sursa citată.