Israelul a ordonat evacuarea a peste 50 de sate din Liban: „Este de-a dreptul îngrozitor”, spune un cetățean

Pe imaginile publicate în presa internațională se vede cum traficul este intens, luni dimineață, la prima oră, pe măsură ce oamenii părăsesc sudul Beirutului.

Tens of thousands of Lebanese civilians are leaving areas in Beirut following Israeli strikes and forced displacement orders. Earlier Hezbollah launched a retaliatory attack on Israel. Al Jazeera’s Zeina Khodr is amid the heavy traffic. pic.twitter.com/6NDMrnbk0V — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026

Potrivit BBC, Israelul i-a somat pe locuitorii a cel puțin 50 de orașe și sate să-și părăsească locuințele, în urma anunțurilor privind atacurile.

Persoanele din zonele identificate au fost somate să se mute la o distanță de cel puțin 1.000 de metri (n.r. – 1 kilometru).

„Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați locuințele imediat și să vă mutați cu cel puțin 1.000 de metri depărtare de satele din zonele deschise”, se arată în avertizarea transmisă de Forțele de Apărare ale Israelului,

„Oricine se află în apropierea membrilor Hezbollah, bazele sale, dar și a mijloacelor militare, își pune viața în pericol”, se arată în avertizare.

Sunt vizate peste 50 de zone, între care Sarifa, Maaroub, Selaa (Tyre), Debaal, Bafliyeh, Barish, Arzoun, Qlayleh, Al-Shahabiya (Tayr Zibna), Dardghaya, Bastiyat, Arab Salim, Housh al-Rafqa, Yahmar (West Bekaa), Maydoun, Dalafi, Ain Qana, Knisseh, Mansouri (Tyre), Majdal Zoun, Mazraat Buyout al-Sayyad, dar și altele.

Unul dintre cetățenii evacuați povestește drama prin care trece

Unul dintre cetățenii evacuați, un bărbat în vârstă de 55 de ani, proprietar al unui magazin, a mărturisit pentru BBC că anunțul pentru evacuare a venit brusc.

„Este de-a dreptul îngrozitor. Stăteam acasă și, dintr-o dată, s-a întâmplat asta. Am fost șocați, ne-am făcut repede bagajele, am trezit copiii și ne-am urcat în mașină. Acum suntem prinși pe drumuri blocate din cauza deplasării masive din sud”, a declarat bărbatul.

Acesta este tatăl a trei copii. Bărbatul, care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea, a declarat că acesta s-a urcat la volan fără să știe unde se îndreaptă sau unde va ajunge. Părinții săi, care locuiesc în suburbia Dahieh sun și ei blocați pe drum, încercând să iasă.

În noaptea de duminică spre luni, Israelul a lansat atacuri în sudul Beirutului. Potrivit presei locale, explozii au fost și în mai multe localități din sudul libanului, dar și în estul țării, în Valea Bekaa.