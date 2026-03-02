Războiul din Orientul Mijlociu se extinde. Iran atacă Israelul și toate bazele SUA din Orientul Mijlociu, în timp ce IDF extinde operațiunile în Liban / Explozii în Teheran, Beirut, Bahrain, Kuweit, Doha, Dubai, Abu Dhabi, Riad / Un avion de luptă al SUA s-a prăbușit

Armata israeliană avertizează că vor urma mai multe zile de luptă împotriva Hezbollah în Liban

Israelul „trece la ofensivă” în Liban, după ce a lansat atacuri împotriva țintelor Hezbollah din țară în această dimineață.

Șeful Forțelor de Apărare Israeliene, Eyal Zamir, afirmă că armata israeliană „trebuie să se pregătească pentru multe zile de luptă prelungite”.

Israelul a lansat atacuri împotriva Hezbollah, după ce grupul militant a lansat rachete asupra Israelului ca represalii pentru uciderea liderului suprem iranian.

Au fost raportate explozii în sudul Beirutului, în timp ce Israelul a ordonat locuitorilor din 50 de orașe și sate din Liban să părăsească zona înainte de atacuri.

Loviturile israeliene au ucis cel puțin 31 de persoane și au rănit alte 149, potrivit Ministerului Sănătății de la Beirut.

Un avion de vânătoare american F-15 s-a prăbușit în Kuweit

Un avion de vânătoare american F-15 s-a prăbușit în Kuweit.

Avionul s-a prăbușit la mai puțin de 10 kilometri de baza americană Ali Al Salem.

Pilotul a reușit să se catapulteze.

Explozii în Doha și Dubai; fum în zona Ambasadei SUA din Kuweit

Explozii au fost auzite luni dimineață în Doha, capitala Qatarului, potrivit Reuters și AFP.

Echipe CNN aflate în Orientul Mijlociu spun că au auzit explozi puternice în Doha, Dubai și Abu Dhabi.

Separat, agențiile AFP și Reuters transmit că s-a văzut fum ridicându-se din zona Ambasadei SUA din Kuwait. Potrivit Reuters, la fața locului au fost observate autospeciale de pompieri și ambulanțe.

Iranul „nu va negocia” cu SUA, spune un înalt oficial iranian

Ali Larijani, principalul oficial iranian pentru securitate națională, a declarat că Iranul „nu va negocia cu Statele Unite”, într-o postare pe X.

Larijani, una dintre cele mai influente figuri din Iran, a făcut declarația după relatări din presă potrivit cărora Teheranul ar fi apelat la intermediari pentru a transmite SUA că vrea reluarea discuțiilor.

Președintele SUA, Donald Trump, „a aruncat regiunea în haos cu «speranțele» sale false și acum este îngrijorat de noi victime în rândul militarilor americani”, a scris Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, pe X.

Trump afirmă că potențiali succesori ai conducerii Iranului au fost uciși în atacuri

Președintele Donald Trump a declarat pentru ABC News că potențiali succesori identificați de SUA pentru preluarea puterii în Iran au fost uciși în loviturile lansate sâmbătă de SUA și Israel.

„Atacul a fost atât de reușit încât a eliminat majoritatea candidaților”, a spus Trump. „Nu va fi nimeni dintre cei la care ne gândeam, pentru că toți sunt morți. Și locul doi sau trei e mort.”

Declarațiile lui Trump vin în contextul întrebărilor legate de modul în care se va face tranziția puterii în Iran, după moartea liderului suprem de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei.

Președintele a făcut referire și la uciderea lui Khamenei, afirmând: „L-am prins eu înainte să mă prindă el. Au încercat de două ori. Ei bine, eu l-am prins primul”.

Israelul a ordonat evacuarea a peste 50 de sate din Liban

La ora 6:00 dimineața, în Liban, cetățenii își părăsesc locuințele, după ce Forțele de Apărare ale Israelului au cerut evacuarea a peste 50 de sate.

Pe imaginile publicate în presa internațională se vede cum traficul este intens, luni dimineață, la prima oră, pe măsură ce oamenii părăsesc sudul Beirutului.

Știrea inițială

În primele ore ale zilei de luni, Israelul a început să lanseze atacuri împotriva Hezbollah în Liban, după ce gruparea a tras rachete spre Israel.

Donald Trump a spus, într-un mesaj video, că „operațiunile de luptă” împotriva Iranului vor continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”.

El a afirmat că „probabil vor mai fi” victime americane, după ce Comandamentul Central al SUA a confirmat că trei militari americani au fost uciși și cinci au fost grav răniți într-un atac iranian.

Oficiali iranieni au raportat că cel puțin 153 de persoane au fost ucise în urma unui atac asupra unei școli de fete, iar președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a numit incidentul un „act barbar”.

Rachete iraniene au lovit orașul Beit Shemesh, omorând cel puțin nouă persoane, potrivit serviciului de ambulanță al Israelului, Magen David Adom.

Emiratele Arabe Unite au raportat că trei persoane au fost ucise din ziua de sâmbătă în loviturile de represalii ale Iranului, în timp ce explozii au mai fost raportate și în Bahrain, în orașul irakian Erbil și în Iordania.

Prețurile globale ale petrolului au crescut brusc la deschiderea piețelor din Asia, luni dimineață.

Premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că Marea Britanie va permite SUA să întreprindă acțiuni defensive de pe baze militare britanice, dar „nu se va alătura deocamdată acțiunilor ofensive”.

Forțele Aeriene Regale (RAF) au confirmat că răspund la un presupus atac cu dronă asupra unei baze din Cipru.