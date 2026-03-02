Pentagonul a informat Congresul că nu existau indicii privind un atac iminent al Iranului asupra forțelor SUA

Anunțul a fost făcut duminică în cadrul unor briefinguri ținute de oficiali ai Pentagonului în fața membrilor mai multor comisii de securitate națională din Senat și Camera Reprezentanților.

Conform surselor citate de Reuters, discuțiile au durat peste 90 de minute și au vizat desfășurarea atacurilor americane asupra Iranului.

Administrația a subliniat că rachetele balistice iraniene și grupările proxy ale Teheranului din regiune reprezintă o amenințare serioasă pentru interesele Statelor Unite

Afirmațiile făcute în cadrul briefingurilor contrazic declarațiile publice ale unor oficiali ai administrației, care au susținut anterior că președintele Donald Trump a decis lansarea atacurilor deoarece Iranul ar fi putut lovi „preventiv” forțele SUA din Orientul Mijlociu.

Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat cele mai ample atacuri asupra Iranului. În urma ofensivei, peste 1.000 de ținte au fost lovite, au fost scufundate nave de război și a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Khamenei.

De asemenea, Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat că trei militari americani au fost uciși și alți cinci au fost grav răniți.

Președintele Trump a anunțat că operațiunea este estimată să dureze mai multe săptămâni, urmărește să împiedice Iranul să obțină arme nucleare, să limiteze programul său de rachete și să elimine amenințările la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.