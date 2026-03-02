Prima pagină » Știrile zilei » Pentagonul a informat Congresul că nu existau indicii privind un atac iminent al Iranului asupra forțelor SUA

Pentagonul a informat Congresul că nu existau indicii privind un atac iminent al Iranului asupra forțelor SUA

Oficiali ai Departamentului Apărării au anunțat membrii ai Congresului că nu exista nicio informație care să indice că Iranul intenționa să lanseze atacuri asupra forțelor americane din regiune, potrivit unor surse citate de Reuters.
Pentagonul a informat Congresul că nu existau indicii privind un atac iminent al Iranului asupra forțelor SUA
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 09:38, Știri externe

Anunțul a fost făcut duminică în cadrul unor briefinguri ținute de oficiali ai Pentagonului în fața membrilor mai multor comisii de securitate națională din Senat și Camera Reprezentanților.

Conform surselor citate de Reuters, discuțiile au durat peste 90 de minute și au vizat desfășurarea atacurilor americane asupra Iranului.

Administrația a subliniat că rachetele balistice iraniene și grupările proxy ale Teheranului din regiune reprezintă o amenințare serioasă pentru interesele Statelor Unite

Afirmațiile făcute în cadrul briefingurilor contrazic declarațiile publice ale unor oficiali ai administrației, care au susținut anterior că președintele Donald Trump a decis lansarea atacurilor deoarece Iranul ar fi putut lovi „preventiv” forțele SUA din Orientul Mijlociu. 

Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat cele mai ample atacuri asupra Iranului. În urma ofensivei,  peste 1.000 de ținte au fost lovite, au fost scufundate nave de război și a fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Khamenei.

De asemenea, Comandamentul Central al Statelor Unite a precizat că trei militari americani au fost uciși și alți cinci au fost grav răniți. 

Președintele Trump a anunțat că operațiunea este estimată să dureze mai multe săptămâni, urmărește să împiedice Iranul să obțină arme nucleare, să limiteze programul său de rachete și să elimine amenințările la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Libertatea
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
CSID
Iran, printre cei mai mari producători auto din lume, dar aproape nimeni nu a auzit de mașinile IKCO și SAIPA. Cum arată și cât costă
Promotor