Atac ucrainean asupra orașului Novorossisk: Cinci persoane au fost rănite și mai multe clădiri avariate

Cinci persoane au fost rănite și 20 de clădiri au fost avariate în urma unui atac ucrainean cu drone, desfășurat în noaptea de duminică spre luni, au anunțat autoritățile locale.
Imagine cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
02 mart. 2026, 10:44

Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Andrei Kravchenko, citat de Reuters. Oficialul a publicat pe rețele de socializare imagini cu daunele provocate de atac. Potrivit edilului din Novorossisk, opt blocuri de locuințe, nouă case și trei grădinițe au fost avariate de valul ucrainei de drone. 

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a anunțat că în Novorossisk a declarat stare de urgență. „Toată noaptea, armata noastră a respins un atac masiv al dronelor ucrainene. Cel mai puternic atac a lovit Novorossiisk, unde a fost declarată stare de urgență”, se arată în mesajul lui Kondratyev. 

În plus, ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că în timpul nopții au fost respinse 172 de drone ucrainene, dintre care 67 deasupra Mării Negre și 66 în regiunea Krasnodar, unde se află Novorossisk.

