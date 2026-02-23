Prima pagină » Știri externe » Autoritățile ruse organizează un campionat de drone pentru copii în Luhanskul ocupat

Autoritățile ruse organizează un campionat de drone pentru copii în Luhanskul ocupat

În regiunea Luhansk, aflată temporar sub ocupație rusă, autoritățile au organizat un campionat de drone destinat elevilor și studenților, acțiune pe care oficialii ucraineni o consideră parte a unui program amplu de militarizare a copiilor.
Mexic. Unul dintre cei mai căutați criminali din lume, Nemesio Oseguera „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară. Proteste în toată țara
Mexic. Unul dintre cei mai căutați criminali din lume, Nemesio Oseguera „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară. Proteste în toată țara
Radu Miruță, despre o potențială reducere a pensiilor militare: Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate
Radu Miruță, despre o potențială reducere a pensiilor militare: Nu putem vorbi nici de economie, nici de sănătate, nici de educație, dacă nu avem securitate
Câți bani pierde România din PNRR din cauza întârzierilor la reformele din companiile de stat? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Câți bani pierde România din PNRR din cauza întârzierilor la reformele din companiile de stat? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, privind adoptarea bugetului: Înțelegerea mea este că liniile majore sunt agreate
Dragoș Pîslaru, privind adoptarea bugetului: Înțelegerea mea este că liniile majore sunt agreate
Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor magistraților: Dacă întârziem promulgarea, nu mai există
Dragoș Pîslaru, despre fondurile aferente reformei pensiilor magistraților: Dacă întârziem promulgarea, nu mai există
Rareș Mustață
23 feb. 2026, 12:29, Știri externe

Autoritățile instalate de Rusia în așa-numita „Republică Populară Luhansk” au organizat o competiție de drone destinată exclusiv copiilor și tinerilor, cu scopul declarat de a selecta membri pentru o echipă locală de control al dronelor.

Anunțul a fost făcut pe Telegram de Oleksii Kharchenko, șeful Administrației Militare Regionale Luhansk, care susține că evenimentul reprezintă o etapă de pregătire pentru implicarea viitoare a minorilor în război. Potrivit acestuia, la etapa de calificare au avut acces doar elevi și studenți, iar competiția a fost prezentată drept „primul campionat de drone al LNR”.

Kharchenko afirmă că forțele de ocupație includ și instruire în utilizarea armelor în cadrul unor competiții devenite obligatorii în ultimii ani, iar numărul acestor activități a crescut semnificativ.

Informațiile se înscriu într-un context mai larg documentat de anchetatori internaționali. Un raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară al Universității Yale arată că copii ucraineni duși în Rusia au fost implicați în activități legate de producția de drone și alte echipamente militare. Ancheta a identificat 210 locații asociate unui sistem descris drept rețea de răpire, deportare, indoctrinare și adopții forțate.

Potrivit raportului, peste 300 de copii din regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie au fost transportați, din 2022 până în prezent, la un centru din Krasnodar Krai, unde ar fi fost obligați să asambleze drone, detectoare de mine, roboți și componente pentru arme.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
Libertatea
Data până la care vor mai fi acordate ajutoarele la pensie pentru facturile la energie. Ministrul Muncii, anunț important
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor