Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru execuția prizonierilor de război

Anunțul a fost făcut vineri de procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, într-o postare pe rețelele sociale, scrie TVPWorld.

Potrivit procurorilor, soldatul rus, identificat de presa ucraineană drept Vladimir Ivanov, făcea parte din Brigada 40 Marină Separată a Flotei Pacificului din cadrul forțelor armate ale Federației Ruse. Instanța a stabilit că, în ianuarie 2025, acesta a participat la o ambuscadă împotriva trupelor ucrainene în regiunea rusă Kursk, la câteva luni după lansarea ofensivei ucrainene în zonă.

Execuția prizonierilor și crimele de război în Ucraina

În timpul confruntării, doi soldați ucraineni s-au predat, depunând armele și ridicând mâinile, conform concluziilor anchetei. Cu toate acestea, Ivanov a deschis focul asupra lor, executându-i pe loc. Procurorul general a subliniat că victimele erau prizonieri de război neînarmați, protejați de dreptul internațional umanitar.

Instanța din Kiev a decis că soldatul rus a înțeles caracterul ilegal al ordinului primit și că ar fi putut refuza executarea acestuia. Judecătorii au concluzionat, de asemenea, că nu exista nicio necesitate militară care să justifice folosirea forței letale împotriva celor doi prizonieri.

Pe lângă condamnarea la detenție pe viață, instanța l-a obligat pe Ivanov să plătească despăgubiri morale în valoare de 50 de milioane de grivne ucrainene, echivalentul a aproximativ 982.000 de euro. Decizia marchează una dintre cele mai dure sentințe pronunțate de justiția ucraineană în dosare privind crime de război în Ucraina.

Alte condamnări pentru crime de război în Ucraina

Cazul nu este unul izolat. În noiembrie anul trecut, un tribunal din regiunea Zaporijje l-a condamnat pe soldatul rus Dmitri Kurașov la închisoare pe viață pentru uciderea unui militar ucrainean neînarmat, într-un incident petrecut în ianuarie 2024. De asemenea, luna trecută, un alt soldat rus, Serghei Tujilov, a primit o sentință similară.

Potrivit Parchetului General al Ucrainei, autoritățile investighează în prezent execuția a peste 300 de prizonieri de război ucraineni, reafirmând angajamentul statului de a documenta și pedepsi crimele de război în Ucraina.