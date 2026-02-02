Legile internaționale ale războiului, tot mai des ignorate. Abuzurile și crimele scapă de sub control în conflictele globale

Cercetarea, realizată de Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, acoperă perioada iulie 2024 – decembrie 2025 și documentează încălcări grave ale dreptului internațional umanitar. Concluziile sunt îngrijorătoare: regulile stabilite după Al Doilea Război Mondial, inclusiv Convențiile de la Geneva din 1949, sunt tot mai des ignorate, mai precizează The Guardian.

Autorii raportului War Watch estimează că, în fiecare dintre cei doi ani analizați, peste 100.000 de civili și-au pierdut viața. Totuși cifrele exacte sunt greu de confirmat din cauza accesului limitat în zonele de conflict.

Gaza, Ucraina și Congo – printre cele mai afectate regiuni de război

Raportul evidențiază situația gravă din Fâșia Gaza, unde războiul declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a provocat pierderi umane masive. Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 18.600 de copii și 12.400 de femei au fost uciși. Populația totală a teritoriului locuit a scăzut cu peste 10%.

În Ucraina, anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru civili de la începutul invaziei ruse. Numărând 2.514 victime, a avut loc o creștere de 70% față de 2023. Documentul menționează atacuri cu drone asupra zonelor rezidențiale și distrugerea infrastructurii vitale. În urma acestor atacuri milioane de oameni au fost lăsați fără electricitate și apă.

În Republica Democrată Congo, cercetătorii descriu o „epidemie” de violență sexuală, comisă de aproape toate părțile implicate. Victimele sunt în principal femei și fete, unele cu vârste de doar câteva luni.

Violența sexuală – instrument de război

Raportul semnalează că abuzurile sexuale sunt răspândite în aproape toate conflictele analizate. În Sudan, după căderea orașului El Fasher, în octombrie 2025, martorii au relatat agresiuni sexuale comise de combatanți. Multe au avut loc în fața membrilor familiei și s-au desfășurat pe perioade îndelungate.

Autorii subliniază că aceste crime se petrec într-un climat de impunitate aproape totală. În acest context, mecanismele internaționale de justiție sunt rar activate.

Deși statele sunt obligate, conform Convențiilor de la Geneva, „să respecte și să asigure respectarea” dreptului internațional umanitar, raportul arată că există un decalaj tot mai mare între normele existente și realitatea de pe teren. Investigațiile și procesele pentru crime de război sunt adesea limitate, fragmentate sau blocate politic.

„Atrocitățile continuă pentru că cele din trecut au fost tolerate”, avertizează autorul principal al studiului, adăugând că lipsa acțiunii riscă să ducă la prăbușirea completă a sistemului care protejează civilii.

Măsuri propuse pentru reducerea abuzurilor

Pentru a limita numărul crimelor de război, raportul recomandă interzicerea exporturilor de arme către state sau grupuri cu risc crescut de a le folosi împotriva civililor. De asemenea se cere restricționarea utilizării bombelor neghidate, a artileriei imprecise și a dronelor în zone populate. Nu în ultimul rând este necesară consolidarea urmăririi penale a crimelor de război și sprijinirea activității Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga.

Totuși, autorii notează că marile puteri – inclusiv SUA, Rusia, China, Israel și India – nu sunt membre ale CPI, ceea ce complică aplicarea justiției internaționale.

Concluzia raportului War Watch este clară: fără măsuri ferme și coordonate, dreptul internațional umanitar riscă să devină lipsit de relevanță. În absența responsabilizării, civilii continuă să suporte consecințele cele mai grele ale războaielor moderne. Iar totul se întâmplă într-o lume unde regulile există, dar sunt tot mai rar respectate.