Trump: SUA au nevoie de fonduri suplimentare pentru războiul cu Iranul

Secretarul Apărării Hegseth confirmase dimineață că o astfel de solicitare va fi înaintată Congresului, transmite Reuters.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat dezertări la toate nivelurile regimului de la Teheran. Acesta a afirmat că oficiali iranieni și-au transferat banii în afara țării și că SUA vor acționa pentru recuperarea lor în beneficiul poporului iranian. Trump a adăugat că dezertările vizează și armata iraniană. Niciunul dintre cei doi nu a furnizat dovezi sau detalii.

Tot joi, Trump a cerut Japoniei să-și intensifice eforturile în dosarul iranian. Președintele american a invocat prezența a 45.000 de soldați americani pe teritoriul nipon și faptul că Japonia importă peste 90% din petrol prin Strâmtoarea Hormuz.

„Deci acesta este un motiv important pentru a-și asuma mai multe responsabilități”, a spus Trump. Oficialul japonez Takaichi, prezent la discuție, a confirmat datele privind importurile de petrol.

Trump a lansat și un atac indirect la adresa NATO, afirmând că aliații nu vor să contribuie la apărarea strâmtorii, deși depind de ea.