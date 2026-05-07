WP: CIA îl contrazice pe Trump. Iranul are capacități „formidabile”. Poate rezista blocadei SUA mai mult de 4 luni, a păstrat 75% din arsenal. Cum a reușit

O analiză confidențială a CIA, transmisă săptămâna aceasta factorilor de decizie din administrația SUA, concluzionează că Iranul poate supraviețui blocadei navale americane timp de cel puțin trei până la patru luni înainte de a se confrunta cu dificultăți economice mai severe, au declarat patru persoane familiarizate cu documentul, dezvăluit în exclusivitate de Washington Post. Semne de întrebare în privința optimismului lui Trump Constatarea pare să ridice noi semne de întrebare cu privire la optimismul președintelui Donald Trump privind încheierea războiului. Analiza realizată de comunitatea de informații americană a constatat, de asemenea, că Teheranul își păstrează capacități semnificative de rachete balistice în ciuda săptămânilor de bombardamente intense din partea SUA și Israelului, au declarat trei dintre persoanele familiarizate cu aceasta.

75% din lansatoare și 70% dintre stocurile de rachete ale Iranului – intacte. Cum a reușit Teheranul

Iranul păstrează aproximativ 75% din stocurile sale de lansatoare mobile de dinainte de război și aproximativ 70% din stocurile sale de rachete de dinainte de război, a declarat un oficial american. Oficialul a spus că există dovezi că regimul a reușit să recupereze și să redeschidă aproape toate instalațiile sale de depozitare subterane, în rocă/ sub pământ, să repare unele rachete avariate și chiar să asambleze unele rachete noi care erau aproape complete la începutul războiului.

Trump a zugrăvit o imagine mai optimistă în declarațiile de miercuri din Biroul Oval, vorbind despre Iran: „Rachetele lor sunt în mare parte decimate, au probabil 18, 19%, dar nu multe în comparație cu ceea ce aveau”.

Un oficial de rang înalt din serviciile secrete americane a subliniat impactul blocadei. „Blocada președintelui provoacă daune reale, agravante – întrerupe comerțul, distruge veniturile și accelerează colapsul economic sistemic. Armata Iranului a fost grav degradată, marina sa distrusă, iar liderii săi se ascund”, a declarat oficialul, care nu a fost autorizat să vorbească public, într-un comunicat. „Ceea ce a mai rămas este apetitul regimului pentru suferința civililor – înfometarea propriului popor pentru a prelungi un război pe care l-a pierdut deja.” Capacitățile Iranului, peste estimările CIA? Însă Iranul a dovedit rezistență, în ciuda pierderii liderului său suprem și a multor alți oficiali de rang înalt din cauza atacurilor cu rachete, precum și a unei mari părți din echipamentul său militar. Unul dintre oficialii americani care au vorbit cu The Washington Post a declarat că, în opinia lor, capacitatea Iranului de a suporta dificultăți economice prelungite este mult mai mare decât chiar și estimarea CIA. „Conducerea a devenit mai radicală, hotărâtă și din ce în ce mai încrezătoare că poate rezista mai mult decât voința politică a SUA și poate susține represiunea internă pentru a controla orice rezistență” din Iran, a spus oficialul. „Comparativ, vedem regimuri similare care durează ani de zile sub embargouri susținute și războaie bazate exclusiv pe puterea aeriană.”

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, un canal vital pentru transportul petrolului din Golful Persic.

Ministerul de Externe al Iranului a confirmat miercuri că analizează o propunere a SUA de a pune capăt războiului și că va transmite răspunsul său prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Iranul poate supraviețui blocadei până la 120 de zile, chiar mai mult, până să se confrunte cu probleme economice

Însă, estimarea CIA spune că Iranul poate supraviețui blocadei americane timp de 90 până la 120 de zile – și poate chiar mai mult – înainte de a se confrunta cu dificultăți economice mai severe, au declarat cele patru persoane familiarizate cu situația.

Teheranul depozitează o parte din petrolul său la bordul unor nave-cisternă care altfel ar fi goale din cauza blocadei, a declarat una dintre persoane. De asemenea, reduce fluxurile din câmpurile sale petroliere pentru a se asigura că sondele rămân funcționale. „Situația nu este nici pe departe atât de gravă pe cât au susținut unii”, a spus această persoană despre situația economică a Iranului. „Stocurile Iranului – formidabile”

Analiza CIA ar putea chiar subestima rezistența economică a Iranului dacă Teheranul reușește să transporte ilegal petrol pe rute terestre. Convoaiele de camioane și feroviare nu pot înlocui volumul de nave și rutele maritime deschise, dar ar putea oferi o pernă economică, a declarat unul dintre oficialii americani. „Există convingerea că ar putea începe să transporte o parte din petrol pe calea ferată prin Asia Centrală”, a spus oficialul.

În ceea ce privește armele iraniene, evaluarea confidențială a serviciilor de informații arată că inventarul de rachete și lansatoare mobile al Iranului rămâne „formidabil”. Se crede că Iranul avea aproximativ 2.500 de rachete balistice înainte de începerea războiului, precum și alte mii de drone neînarmate. Iranul a folosit aceste arme pentru a lansa atacuri de represalii împotriva aliaților SUA din Golf, precum și împotriva siturilor militare americane din regiune. O investigație Post Visual a constatat că atacurile aeriene iraniene au deteriorat sau distrus cel puțin 228 de structuri sau echipamente la siturile militare americane din Orientul Mijlociu, un nivel de distrugere mult mai mare decât ceea ce a fost recunoscut public de guvernul SUA. Termenul limită pentru care Iranul poate reîncepe să producă rachete balistice în cantități substanțiale s-a scurtat, a declarat unul dintre oficialii americani. Pentru a controla traficul prin Strâmtoarea Ormuz, însă, rachetele contează mai puțin decât dronele mai ieftine, spun analiștii din interiorul și din afara guvernului. Și spre deosebire de rachetele cu rază medie de acțiune care pot ataca, să zicem, Israelul, aceste drone pot fi construite în depozite mici și în instalații ușor de ascuns, a declarat un alt oficial american. „Tot ce este nevoie este ca o singură dronă să lovească o navă și nimeni nu va oferi asigurare” petrolierelor, a declarat Danny Citrinowicz, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv.

La începutul lunii aprilie, comunitatea de informații americană a evaluat că peste jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului erau încă intacte și că acesta avea mii de drone de atac unidirecționale în arsenalul său, au relatat The Post și CNN, citând persoane familiarizate cu situația.

Citrinowicz, fost șef al filialei iraniene a serviciilor secrete militare israeliene, a declarat că, chiar dacă blocada ar dura câteva luni, aceasta nu ar obliga regimul să se supună cerințelor Washingtonului. „Problema este că ei nu cred că trebuie să capituleze”, a spus el.