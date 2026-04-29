Teheranul, după blocada SUA: „Diplomației i s-a dat o șansă. Acum urmează alt tip de răspuns”

O sursă de securitate de nivel înalt, citată de Press TV, afirmă că SUA „ar trebui să se aștepte în curând la un alt tip de răspuns”. Condiția: cererile Iranului să nu fie respinse, conform ANSA.

Lipsa de reacție a Teheranului față de blocadă a fost prezentată drept o încercare deliberată de a păstra deschis canalul diplomatic.

Costul războiului: 25 de miliarde de dolari

Războiul din Iran a costat SUA 25 de miliarde de dolari. Cauza principală: zeci de mii de bombe și rachete utilizate. Declarația aparține controlorului Departamentului Apărării, Jay Hurst, făcută în cadrul unei audieri la Congres. Este prima estimare publică a costurilor operațiunii militare „Epic Fury”.

Trump, între amenințări și cina cu regele Charles

Donald Trump a atacat din nou Iranul pe rețelele sociale. A afirmat că regimul nu știe „cum să semneze un acord non-nuclear” și trebuie să „se pună la punct”. Postarea era însoțită de o imagine generată cu inteligență artificială. Trump apare înarmat, în fața unui peisaj devastat de explozii.

La cina cu regele Charles al III-lea, Trump a declarat: „Am învins Teheranul.” A adăugat că nu va permite niciodată Iranului să se doteze cu armă nucleară. Palatul Buckingham a temperat entuziasmul. Monarhul este „conștient de poziția guvernului său privind proliferarea nucleară”, au precizat reprezentanții palatului.