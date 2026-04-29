Trump dezvăluie opiniile regelui Charles privind programul nuclear al Iranului

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii se află în aceste zile într-o vizită oficială în SUA. Marți, acesta a ținut un discurs în Congresul american, în care a subliniat, printre altele, ideea de unitate și de acordare de ajutor Ucrainei, în contextul războiului lansat de Rusia.

La dineul oficial, Trump a susținut un discurs, în cadrul căruia a dezvăluit care este punctul de vedere al regelui Charles în privința programului nuclear al Iranului.

El a susținut că monarhul britanic împărtășește același punct de vedere cu al său privind Iranul, respectiv faptul că Teheranul nu trebuie să dețină o armă nucleară.

„De la tranșeele Primului Război Mondial până la plajele din Normandia, de la dealurile înghețate ale Coreei până la nisipurile arzătoare din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, iar în acest moment desfășurăm o mică operațiune în Orientul Mijlociu (…) Și nu vom lăsa niciodată acel adversar (Iran – n.r.) – Charles este de acord cu mine, chiar mai mult decât mine – nu vom lăsa niciodată acel adversar să dețină o armă nucleară. Țările noastre au stat împreună, sfidătoare, triumfătoare împotriva forțelor comunismului, fascismului și tiraniei”, a spus Trump, potrivit POLITICO.

Regele Charles nu a oferit o replică în discursul său, însă Palatul Buckingham a venit ulterior cu o poziție.

„Regele este, desigur, conștient de poziția de lungă durată și binecunoscută a guvernului său cu privire la prevenirea proliferării nucleare”, a declarat un purtător de cuvânt, potrivit Sky News.

Afirmația lui Trump vine în contextul în care Regatul Unit a refuzat public să ofere sprijin militar deplin operațiunii SUA și Israelului împotriva Iranului, generând tensiuni între Londra și Washington și schimburi de replici între Trump și premierul britanic Keir Starmer.