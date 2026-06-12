Ministrul Afacerilor Externe al Iranului anunță că înțelegerea cu SUA este aproape gata. Pakistan confirmă

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Prim-ministrul pakistanez a confirmat că negocierile privind acordul dintre Iran și SUA sunt aproape gata.

„Un text final, convenit, al acordului de pace a fost obținut. Pakistanul lucrează acum în strânsă colaborare cu ambele părți pentru a finaliza următoarele etape. Pacea nu a fost niciodată atât de aproape ca acum”, a declarat Shehbaz Sharif.

Știrea inițială:

Ministrul Afacerilor Externe al Iranului a făcut anunțul vineri, potrivit Clash Report.

„Memorandumul de înțelegere de la Islamabad nu a fost niciodată mai aproape de a fi finalizat. În așteptarea finalizării sale, mass-media ar trebui să se abțină de la a face speculații cu privire la conținutul său. În conformitate cu abordarea noastră responsabilă și transparentă, toate detaliile vor fi comunicate publicului la momentul potrivit”, a transmis Abbas Araghchi.

Președintele american a vorbit și el despre un acord

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că SUA și Iranul au ajuns la un acord. El a spus că este o „înțelegere excelentă”, menită să pună capăt disputelor privind programul nuclear iranian.

Potrivit liderului de la Casa Albă, documentele finale ale acordului urmează să fie gata în următoarele zile.

„Avem un acord prin care Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat Trump.

Semnarea ar putea avea loc în Europa

Trump a precizat că ceremonia oficială de semnare ar putea avea loc în Europa, posibil chiar în acest weekend. Președintele american a sugerat că vicepreședintele JD Vance ar putea participa la eveniment în numele său, dacă agenda nu îi va permite să fie prezent personal.

Contacte diplomatice intense

Anunțurile apar în urma unor contacte diplomatice intense în regiune. Conform informațiilor apărute în presa internațională, Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o convorbire telefonică. Detaliile discuției nu au fost făcute publice.

În paralel, mai multe publicații iraniene au relatat că Statele Unite ar fi acceptat proiectul de acord propus de Teheran. Iranienii au mai anunțat că probabilitatea unei aprobări finale din partea autorităților iraniene este ridicată.

Anunțul președintelui american vine după săptămâni de tensiune și amenințări reciproce între Washington și Teheran.

În ultimele zile, Trump a avertizat că americanii sunt pregătiți să recurgă la măsuri militare dacă negocierile eșuează.