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Cea mai importantă bancă a UE mărește dobânzile din cauza războiului din Iran. Cât este creșterea, care sunt efectele

BCE majorează ratele dobânzilor cu un sfert de punct, la 2,25%. Banca centrală europeană este prima din G7 care crește costurile de împrumut ca răspuns la criza energetică din Orientul Mijlociu.
Cea mai importantă bancă a UE mărește dobânzile din cauza războiului din Iran. Cât este creșterea, care sunt efectele
Sorina Matei
11 iun. 2026, 15:45, Economic
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Banca Centrală Europeană a majorat joi ratele dobânzilor cu un sfert de punct, la 2,25%, devenind prima bancă centrală din G7 care majorează costurile de împrumut ca răspuns la șocul energetic din Orientul Mijlociu, relatează Financial Times.

Decizia așteptată pe scară largă marchează prima majorare a BCE din septembrie 2023 și readuce ratele la un nivel înregistrat ultima dată în urmă cu un an. „Războiul din Orientul Mijlociu generează presiuni inflaționiste”, a declarat banca la anunțul deciziei.

„Perspectivele rămân incerte, existând riscuri în creștere pentru inflație și riscuri în scădere pentru creșterea economică.”

BCE a adăugat că creșterea ratei înseamnă că este „bine poziționată pentru a naviga prin incertitudinea cauzată de război”, adăugând că va „monitoriza îndeaproape situația”. Banca centrală și-a majorat, de asemenea, perspectivele privind inflația pentru acest an și anul următor și și-a redus proiecțiile de creștere.

Euro a fost stabil după decizia privind rata dobânzii, schimbându-se puțin față de dolar în cursul zilei, la 1,154 dolari.

Traderii pariază că BCE va realiza cel puțin încă o creștere a ratei dobânzii cu un sfert de punct până la sfârșitul anului, în timp ce factorii de decizie politică se confruntă cu presiunile asupra prețurilor alimentate de perturbările infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și de blocadele Strâmtorii Ormuz de la începutul conflictului.

În mai, prețurile de consum au crescut la 3,2%, situându-se peste ținta de 2% a BCE pentru a treia lună consecutiv. Banca Japoniei este singura altă bancă centrală majoră despre care se așteaptă să urmeze exemplul BCE cu o creștere a ratei dobânzii în această lună. Economiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzii cu un sfert de punct, până la 1%.

Creșterea ratei dobânzii este un pas decisiv în contracararea unora dintre consecințele economice ale războiului, care a închis Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă esențială pentru energie și alte mărfuri în largul coastei de sud a Iranului, timp de mai bine de trei luni.

În luna mai, rata inflației în zona euro a fost de 3,2%, determinată de prețurile mai mari la energie și cu mult peste obiectivul băncii centrale de 2%. Înainte de război, rata inflației era puțin sub 2%.

În ultimul an, Banca Centrală Europeană a menținut ratele dobânzilor la 2%, un nivel menit nici să stimuleze, nici să restricționeze economia. În timp ce Europa se luptă cu modalitățile de a îmbunătăți competitivitatea și de a genera o creștere susținută, factorii de decizie politică se așteptau ca menținerea unor rate dobânzi la un nivel scăzut, pe termen scurt, să sprijine economia prin creșterea cheltuielilor de consum și a investițiilor întreprinderilor, arată The New York Times.

În schimb, conflictul din Orientul Mijlociu a dat rapid peste cap aceste așteptări. Creșterea prețurilor la energie a adăugat incertitudine și imprevizibilitate. Economiștii, analizând o serie de scenarii din ce în ce mai adverse, au început să prevadă o inflație

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