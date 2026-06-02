Aurul a depășit obligațiunile guvernamentale americane ca principal activ de rezervă la nivel mondial, după ani de achiziții neîncetate din partea băncilor centrale și o creștere istorică care a dus la aproape dublarea prețurilor în ultimii doi ani.

Lingourile au reprezentat 27% din totalul activelor de rezervă ale băncilor centrale globale la sfârșitul anului 2025, în creștere față de 20% cu un an mai devreme, potrivit unui raport publicat marți de Banca Centrală Europeană, citat de Financial Times.

Obligațiunile de trezorerie americane au scăzut la 22%, de la 25% în aceeași perioadă.

Ponderea activelor de rezervă denominate în euro a rămas neschimbată, la 15%. Compoziția schimbătoare a activelor de rezervă — dețineri cu lichiditate ridicată pe care băncile centrale le utilizează pentru a-și susține monedele, a-și îndeplini obligațiile de plată internaționale și a oferi lichiditate în perioadele de turbulențe financiare — reflectă o încercare a multor țări de a căuta alternative la dolarul american, moneda de rezervă de facto a lumii.

Aceste eforturi s-au accelerat din 2022, când Washingtonul a folosit sancțiuni pentru a îngheța rezervele de dolari ale Rusiei în urma invaziei la scară largă a Ucrainei. „Tensiunile geopolitice continuă să stimuleze o cerere puternică de aur din partea băncilor centrale”, a scris președinta BCE, Christine Lagarde, în raportul de marți.

Cine are cele mai mari rezerve de aur

Cu peste 36.000 de tone de aur, băncile centrale ale lumii stochează aproape la fel de mult aur ca în perioada de vârf a erei Bretton Woods, potrivit BCE.

Când dolarul american era legat de lingouri, iar cursurile de schimb valutar față de alte monede erau fixe, băncile centrale dețineau 38.000 de tone de aur.

Însă creșterea prețului aurului peste valoarea obligațiunilor de trezorerie americane — în mod tradițional, piatra de temelie a rezervelor internaționale în dolari — este și rezultatul creșterilor spectaculoase ale prețului său din ultimii ani. Metalul a atins un maxim de peste 5.500 de dolari pe uncie troy în ianuarie.

Datele BCE arată că activele denominate în dolari, în ansamblu, reprezintă încă cea mai mare parte a rezervelor, de 42%.

Achizițiile de aur ale băncilor centrale au încetinit ușor la 850 de tone în 2025, după trei ani de achiziții nete de peste 1.000 de tone pe an. Cei mai mari acumulatori de rezerve de aur din 2022 au fost China, Polonia, Turcia și India, arată raportul.

După ce a cumpărat 220 de tone de aur de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, Turcia a implementat la începutul anului 2026 ceea ce BCE a numit „una dintre cele mai mari reduceri de rezerve din ultimii ani”, vânzând sau împrumutând 130 de tone de aur după începerea războiului din Iran.

Raportul BCE a precizat că rolul internațional al monedei euro a crescut „treptat, dar constant, în ultimul deceniu”. Emisiunile de datorie internațională denominate în euro au crescut cu 30%, atingând un „nivel record” de aproape 1 trilion de euro anul trecut, în timp ce investitorii internaționali au investit un net de 850 de miliarde de euro în activele din zona euro, împingând intrările de portofoliu străin „aproape de nivelurile maxime de la crearea monedei euro”.