Băncile centrale globale scot aurul din seifurile din Londra și New York, pe fondul crizei. Unde se află aurul României

Lingourile aduse „acasă”

Băncile centrale globale scot aurul din seifurile din Londra și New York, deoarece devin tot mai reticente în ceea ce privește depozitarea lingourilor de aur în afara propriilor granițe, potrivit unui nou sondaj, citat de Financial Times.

Băncile centrale din India și Franța se numără printre cele care au relocat volume uriașe de aur din SUA și Marea Britanie în ultimul an pentru a le stoca mai mult pe plan intern – parte a unei tendințe a instituțiilor de a aduce lingouri acasă și de a diversifica locațiile de depozitare a rezervelor lor.

De ani buni, băncile centrale și-au mărit deținerile de aur, care au depășit recent obligațiunile Trezoreriei SUA și au devenit principalul activ de rezervă la nivel mondial , deoarece multe dintre ele caută alternative la dolarul american, moneda de rezervă de facto a lumii.

Cu toate acestea, creșterea conflictelor geopolitice, regimurile de sancțiuni și scăderea încrederii au pus presiuni asupra unui sistem de tranzacționare a aurului care se bazează în mare măsură pe Londra – unde seifurile uriașe de la Banca Angliei depozitează peste 700 de miliarde de dolari din metalul galben – și pe New York, cea mai mare piață futures pentru aur din lume.

Conform unui sondaj anual publicat marți de Consiliul Mondial al Aurului – un organism industrial care reprezintă minerii de aur și administrează un fond tranzacționat la bursă (BTF) garantat cu lingouri – mai puține bănci centrale declară că depozitează în prezent metalul galben la Londra și la New York decât declaraseră cu un an în urmă.

Între timp, 19% dintre respondenți au declarat că și-au mărit spațiul de depozitare intern sau și-au diversificat locațiile de depozitare în străinătate în ultimele 12 luni, comparativ cu 7% în sondajul de anul trecut.

Shaokai Fan, șeful global al băncilor centrale din cadrul Consiliului Mondial al Aurului, a declarat că „preocupările geopolitice” și „temerile legate de menținerea accesului deplin la aur în orice moment” au determinat tendința de repatriere a lingourilor de aur și de diversificare a locațiilor de depozitare. „Aceste îngrijorări mocnesc de mult timp, desigur, dar cred că băncile centrale iau acum acest lucru puțin mai în serios, gândindu-se mai mult la locul în care ar trebui să își depoziteze aurul”, a spus Fan. „Ele caută să atenueze riscul chiar dacă asta nu înseamnă neapărat să aducă aurul acasă.”

Vestea vine în contextul în care Singapore și Hong Kong au depus eforturi pentru a oferi servicii de seif băncilor centrale care doresc să își diversifice stocarea. Viceprim-ministrul din Singapore a declarat luni că orașul-stat va lansa anul acesta un sistem de compensare extrabursieră pentru aur, împreună cu un serviciu de seif pentru băncile centrale.

Franța și-a retras 129 de tone de aur din Rezerva Federală din New York

Unul dintre cele mai mari programe recente de repatriere a fost derulat în Franța, care a retras 129 de tone de aur din Rezerva Federală din New York între iulie 2025 și ianuarie 2026 și depozitează acum tot aurul său pe plan intern. Banca Franței a vândut acele lingouri de aur în SUA, apoi a cumpărat lingouri echivalente în Europa, obținând un profit de 11 miliarde de euro în acest proces, parțial datorită unei prime la lingourile de aur din SUA, rezultată din tarifele vamale.

Banca a declarat că această mișcare face parte din eforturile de a-și îmbunătăți stocul de aur la un standard mai ridicat.

India își repatriază aurul depozitat la Banca Angliei

În ultimii trei ani, banca centrală a Indiei a repatriat, de asemenea, cea mai mare parte a aurului pe care îl deținea în străinătate la Banca Angliei și la Banca Reglementelor Internaționale. Conform datelor băncii centrale, ponderea aurului deținut în străinătate de Banca Rezervei Indiei a scăzut la 22% în martie 2026, față de 55% în martie 2023.

Junlu Liang, analist senior la firma de consultanță Metals Focus, a declarat că aceste mișcări arată modul în care băncile centrale reevaluează rolul aurului în gestionarea rezervelor. „În unele țări, considerațiile politice interne au consolidat și mai mult apelurile pentru relocarea deținerilor de aur mai aproape de casă”, a spus ea, adăugând că Austria, Olanda și Germania și-au repatriat o parte din deținerile în ultimii ani.

Banca Angliei, cel mai mare depozitar de lingouri de aur ale băncilor centrale din lume

Deși dominația Regatului Unit în tranzacționarea cu aur poate fi greu de zdruncinat – piața aurului din Londra a înregistrat o cifră de afaceri de peste 200 de miliarde de dolari pe zi luna trecută, ceea ce o face cea mai lichidă piață din lume – sondajul, la care au răspuns 76 de bănci centrale între februarie și mai, arată că mai puțini respondenți depozitează aur acolo.

Sondajul a întrebat băncile unde își depozitează aurul, iar dintre cele care au răspuns la întrebare, 57% îl depozitează la Banca Angliei, în scădere de la 64% anul trecut. Între timp, 14% au declarat că depozitează aur la Fed-ul din New York, în scădere de la 17% anul trecut. Numărul respondenților care au declarat că depozitează aur la BIS a crescut ușor.

Banca Angliei rămâne cel mai mare depozitar de lingouri de aur ale băncilor centrale din lume, cu dețineri totale la sfârșitul lunii mai cu 8,6% mai mari decât în ​​urmă cu un an. Oficialii au declarat anterior că banca deține aur pentru aproximativ 70 de țări.

O parte din statele europene au depozitele de aur în New York

Printre băncile centrale despre care se știe că depozitează aur la Fed-ul din New York se numără cele din Germania, Italia, Olanda, Grecia și Suedia, potrivit unui studiu Metals Focus. Datele oficiale ale Rezervei Federale arată o ușoară scădere a deținerilor americane de aur oficial străin, care au scăzut cu 2% de la sfârșitul anului 2024 până în aprilie 2026.

Presiunea politică a crescut în Germania și Italia pentru relocarea unora dintre aceste bare. Anul trecut, politicienii din ambele țări au cerut o revizuire a depozitelor lor de aur din cauza îngrijorărilor legate de o posibilă interferență politică a SUA.

Președintele american Donald Trump a fost aspru critic la adresa fostului președinte al Fed, Jay Powell, ridicând îngrijorări cu privire la independența băncii centrale americane. Ross Norman, director executiv al site-ului web dedicat aurului Metals Daily și un veteran al tranzacționării aurului, a declarat că „multe bănci centrale ar putea pune la îndoială necesitatea deținerii unor cantități semnificative de metal în SUA în contextul actual”, deși a adăugat că, la Londra, lichiditatea profundă a pieței va rămâne extrem de atractivă. „Este un subiect încărcat din punct de vedere politic, precum și unul important din punct de vedere economic”, a spus el. „Există un anumit grad de teatru politic în jurul locului în care îți deții aurul.”

60% din rezerva de aur a României – în Banca Angliei

Rezerva totală de aur a României este de aproximativ 103,6 tone și este depozitată în două locații principale, potrivit BNR:

Banca Angliei (Londra, Marea Britanie) : Aici se află cea mai mare parte, respectiv 61,2 tone (aproximativ 60% din total), păstrate în custodie standard.

: Aici se află cea mai mare parte, respectiv (aproximativ 60% din total), păstrate în custodie standard. Tezaurul Central al BNR (București, România): Aici sunt depozitate restul de 42,4 tone (aproximativ 40% din total), sub formă de lingouri și monede de aur.

Aurul de la Banca Angliei servește drept colateral și dovadă de solvabilitate pe piețele financiare externe, crescând ratingul de țară. În caz de criză majoră, aurul aflat la Londra poate fi valorificat sau folosit instant ca garanție pentru împrumuturi externe, fără costuri și riscuri de transport aerian de urgență. Banca Națională a României efectuează anual verificări fizice directe ale lingourilor (serii, greutate, titlu de puritate) depozitate în Marea Britanie.