Exodul bogaților din New York continuă. Charles Kushner își mută reședința în Florida și acuză noua administrație de antisemitism

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Charles Kushner a spus că decizia sa este determinată în principal de pozițiile politice ale primarului Zohran Mamdani și ale primei-doamne a orașului, Rama Duwaji. „Nu vreau să plătesc taxe și să locuiesc într-un oraș cu un primar fățiș antisemit și cu o soție antisemită. Și nici nu vreau să trăiesc printre oamenii care au votat pentru el”, a declarat Kushner. Omul de afaceri susține că problema nu este reprezentată în primul rând de politicile economice de stânga promovate de noul edil, ci de atitudinea acestuia față de comunitatea evreiască și de statul Israel.

Ce îi reproșează lui Zohran Mamdani

Kushner invocă mai multe poziții publice adoptate de primarul New York-ului, printre care refuzul de a participa la parada anuală dedicată Israelului, declarațiile potrivit cărora premierul israelian Benjamin Netanyahu ar trebui arestat pentru presupuse crime de război și sprijinul exprimat pentru protestele pro-palestiniene de la Universitatea Columbia.

El a criticat și unele postări atribuite soției primarului, Rama Duwaji, despre care afirmă că ar fi minimalizat sau justificat atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. „Nu cred că poți avea un dialog cu oameni care celebrează atrocitățile din 7 octombrie. Pot respecta opinii politice diferite, dar nu pot respecta pe cineva care justifică asasinate, violuri și acte de brutalitate”, a spus Kushner.

Zohran Mamdani și Rama Duwaji au respins în repetate rânduri acuzațiile de antisemitism, afirmând că criticile lor vizează politicile guvernului israelian și că susțin drepturile palestinienilor fără a încuraja ura împotriva evreilor. Controversa rămâne însă una dintre cele mai sensibile teme ale actualei administrații din New York.

Critici și la adresa politicilor economice

Charles Kushner consideră că retorica lui Mamdani reflectă o ostilitate față de oamenii de afaceri și investitori. El a făcut referire la declarațiile primarului privind introducerea unei taxe suplimentare pentru locuințele de lux deținute de persoane care nu locuiesc permanent în New York, măsură prin care administrația locală încearcă să crească veniturile bugetare. Kushner a criticat inclusiv atacurile verbale lansate de Mamdani la adresa miliardarului Ken Griffin. „Ken Griffin a muncit și și-a asumat riscuri pentru averea lui. Asta înseamnă America”, a declarat ambasadorul.

Se mută în Florida, dar păstrează un apartament în New York

Charles Kushner a precizat că își va stabili domiciliul fiscal în Florida, stat preferat în ultimii ani de numeroși oameni de afaceri americani datorită fiscalității mai reduse. Totuși, el nu renunță complet la New York și va păstra apartamentul pe care îl deține în oraș, chiar dacă va continua să plătească taxa pentru proprietățile folosite ocazional.

Ambasadorul american spune că speră ca New York-ul să își păstreze statutul de capitală economică și culturală, însă avertizează că actuala administrație ar putea afecta atractivitatea orașului pentru investitori și contribuabili cu venituri ridicate.

Cine este Charles Kushner

Charles Kushner este unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din Statele Unite și fondatorul companiei Kushner Companies. El este tatăl lui Jared Kushner, fost consilier al președintelui Donald Trump și soțul Ivankăi Trump. În 2005, Charles Kushner a fost condamnat pentru evaziune fiscală, influențarea unui martor și finanțare ilegală a campaniilor electorale, fiind ulterior grațiat de Donald Trump în 2020. În cel de-al doilea mandat al liderului republican, acesta a fost numit ambasador al SUA în Franța.