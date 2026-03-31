Participant la asaltul Capitoliului grațiat de Trump, condamnat la 4 ani pentru pornografie infantilă

Un bărbat care a participat la asaltul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021 și care a fost grațiat ulterior de fostul președinte Donald Trump a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru deținerea unei cantități uriașe de materiale pornografice cu minori, transmite NBC News.
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
31 mart. 2026, 07:33, Știri externe

Daniel Tocci a fost condamnat la patru ani de închisoare de către judecătorul federal Mark G. Mastroianni din Massachusetts, după ce a pledat vinovat pentru deținerea de materiale pornografice cu minori. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, pe laptopul lui Tocci au fost găsite peste 100.000 de imagini și videoclipuri care conțineau abuzuri sexuale asupra copiilor, mai arată NBC News.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, imagini extrem de violente, inclusiv materiale care prezentau acte de cruzime împotriva animalelor și alte scene violente.

Legătura cu dosarul privind atacul asupra Capitoliului

Materialele ilegale au fost descoperite în timpul investigației legate de participarea lui Tocci la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Acesta urma să fie judecat pentru implicarea în revolta care a avut loc la Washington. Cazul a fost însă închis după ce Donald Trump a acordat grațieri în masă pentru aproximativ 1.500 de persoane implicate în atac. Departamentul de Justiție nu a menționat explicit legătura cu revolta din 6 ianuarie în comunicatul privind condamnarea.

Avocatul lui Tocci a susținut anterior că dosarul privind pornografia infantilă ar trebui respins. El a argumentat că toate probele provin din ancheta legată de atacul asupra Capitoliului. Iar în acest caz, clientul său fusese grațiat. Potrivit apărării, mandatul de percheziție care a dus la descoperirea materialelor nu ar fi trebuit emis dacă investigația privind revolta ar fi fost considerată nedreaptă. Moțiunea de respingere a fost însă retrasă înainte de audierea în care Tocci a pledat vinovat.

Dezbatere juridică privind limitele grațierilor

Cazul face parte dintr-o serie mai largă de dispute juridice privind modul în care grațierile acordate de Donald Trump pentru participanții la revolta din 6 ianuarie se aplică altor infracțiuni descoperite în timpul investigațiilor. Departamentul de Justiție a susținut că aceste grațieri nu pot fi folosite pentru a anula urmărirea penală în cazuri de infracțiuni grave, precum pornografia infantilă.

În ultimii ani, mai mulți foști inculpați din dosarele legate de atacul asupra Capitoliului au fost ulterior condamnați pentru alte infracțiuni descoperite în timpul investigațiilor federale.

