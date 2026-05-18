Prețurile petrolului au luat-o razna luni dimineață, după atacul asupra centralei nucleare de la Barakah

Un incident considerat extrem de periculos de comunitatea regională și internațională: o dronă a atacat duminică singura centrală nucleară a Emiratelor Arabe Unite. La câteva ore de la incident, prețul petrolului trecuse de 1% pe burse.
X/Ship Snap
Luiza Moldovan
18 mai 2026, 03:10, Știri externe
Atacul cu drone asupra centralei nucleare de la Barakah (Emiratele Arabe Unite) au produs deja efecte pe burse.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1% la câteva ore de la atacul cu drone asupra centralei nucleare Barakah din Emiratele Arabe Unite, incident care a provocat un incendiu la un generator electric aflat în exteriorul facilității.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,36 dolari, respectiv 1,24%, ajungând la 110,62 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate (WTI) s-a tranzacționat la 107,26 dolari pe baril, în creștere cu 1,84 dolari, adică 1,75%.

Informații de context

Atacul a avut loc în după-amiaza de duminică, iar Biroul de Comunicare de la Abu Dhabi a confirmat incidentul la scurtă vreme.

India și-a manifestat îngrijorarea, ca reacție la acest incident pe care comunitatea regională l-a catalogat drept „extrem de periculos”.

Mai mult decât atât, Iranul avertizase că un atac asupra Emiratelor Arabe Unite va avea consecinte „dezastruoase” asupra atacatorului.

