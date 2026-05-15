Trump și-a pierdut răbdarea cu Iranul. Prețul petrolului a sărit peste 107 dolari pe baril

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1% vineri după ce Donald Trump a avertizat că nu va mai fi răbdător cu Iranul. Tensiunile persistente din jurul Strâmtorii Ormuz au amplificat îngrijorările pieței.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 09:31, Știri externe
Contractele futures pe petrolul Brent au ajuns la 107,04 dolari pe baril, în creștere cu 1,32 dolari față de ziua anterioară. Petrolul american West Texas Intermediate a urcat la 102,50 dolari pe baril, cu 1,33 dolari mai mult. Pe parcursul întregii săptămâni, Brent a câștigat aproape 6%, iar WTI a avansat cu peste 7%, notează Reuters.

Avertismentul lui Trump

Declarațiile președintelui american au venit joi seara, într-un interviu pe Fox News. „Nu voi mai avea multă răbdare”, a spus Trump referitor la Iran. „Ar trebui să ajungă la un acord.”

Summitul de la Beijing dintre Trump și Xi Jinping nu a adus nicio descoperire în privința Iranului. Atenția piețelor s-a reorientat imediat către blocajul din Strâmtoarea Ormuz și riscul unei noi escaladări militare.

„Întrucât summitul de la Beijing nu a adus nicio descoperire în ceea ce privește Iranul, atenția pieței se îndreaptă din nou către impasul din strâmtoare, cu un risc de escaladare militară”, a explicat Vandana Hari, fondatoarea Vanda Insights, firmă de analiză a pieței petrolului.

Incidente în jurul Ormuzului

Tensiunile sunt alimentate și de o serie de incidente maritime recente. O navă a fost capturată de personal iranian în largul Emiratelor Arabe Unite joi și se îndrepta spre apele iraniene. O navă de marfă indiană cu animale la bord, în drum din Africa spre EAU, a fost scufundată miercuri în apele din apropierea coastei Omanului.

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat că aproximativ 30 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz de miercuri seara. Numărul rămâne mult sub cele 140 de nave care tranzitau zilnic strâmtoarea înainte de izbucnirea conflictului, dar reprezintă o creștere semnificativă față de zilele anterioare.

Casa Albă a anunțat că Trump și Xi au convenit asupra necesității de a menține deschisă această rută maritimă vitală. Reprezentantul comercial american Jamieson Greer a precizat că și China are o atitudine pragmatică față de situația din Iran și că Beijingul dorește ca Hormuzul să rămână deschis.

Oferta redusă, factorul principal

Dincolo de tensiunile geopolitice, analiștii subliniază că oferta redusă de petrol rămâne principalul factor care susține prețurile ridicate. Yang An, analist la Haitong Futures, a explicat că traversarea celor 30 de nave prin Oormuz a atenuat oarecum îngrijorările. Dar nu suficient pentru a schimba tendința ascendentă determinată de deficitul de ofertă.

Trump a anunțat și că, în cadrul summitului de la Beijing, China și-a exprimat dorința de a cumpăra petrol din Statele Unite, unul dintre acordurile așteptate de piețe.

