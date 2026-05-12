„Economic Fury”: Statele Unite cer băncilor să urmărească mai atent schemele financiare ale Iranului

Măsura face parte din strategia americană de presiune economică asupra Teheranului, într-un moment în care negocierile dintre cele două părți rămân tensionate. Autoritățile americane susțin că rețelele investigate folosesc companii-paravan, documente maritime falsificate și active digitale pentru a ascunde originea petrolului iranian și traseul banilor, mai arată Euronews.

Suspiciuni privind petrol etichetat drept „amestec malaezian”

Potrivit instrucțiunilor transmise instituțiilor financiare americane, băncile trebuie să acorde o atenție specială transporturilor de petrol descrise în documente drept „Malaysian blend”. Departamentul Trezoreriei SUA suspectează că această etichetă este folosită frecvent pentru a ascunde faptul că petrolul provine din Iran. Printre alte semnale de alarmă indicate de autoritățile americane se numără lipsa documentelor de transport, înregistrări falsificate și transferurile de petrol între nave efectuate în largul mării pentru mascarea originii încărcăturii.

Noua ofensivă financiară face parte din campania americană numită „Economic Fury”, lansată în aprilie pentru a crește presiunea economică asupra regimului iranian. Strategia urmărește izolarea financiară a Iran și reducerea veniturilor considerate esențiale pentru Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a anunțat luni că alte 12 persoane și companii au fost sancționate pentru presupusa implicare în transportul și comercializarea petrolului iranian.

Companii maritime din mai multe state, investigate

Potrivit Financial Crimes Enforcement Network, zeci de companii maritime din Irak, Emiratele Arabe Unite și Hong Kong sunt suspectate că au participat la transportul petrolului iranian aflat sub sancțiuni. Autoritățile americane afirmă că aceste companii ar fi realizat tranzacții de aproximativ 4 miliarde de dolari legate de petrol iranian și că sute de milioane de dolari ar fi trecut prin conturi bancare din Statele Unite în 2024. În aprilie, Washingtonul a trimis avertismente oficiale către instituții financiare din China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Oman. Autoritățile americane au avertizat că entitățile care facilitează afaceri iraniene riscă sancțiuni secundare și restricții severe privind accesul la dolarul american.

Presiuni suplimentare și negocieri dificile

Noile măsuri apar într-un moment în care discuțiile dintre Statele Unite și Iran privind conflictul regional și programul nuclear iranian rămân fragile. Washingtonul încearcă astfel să folosească presiunea economică și sistemul financiar internațional pentru a forța Teheranul să accepte noi condiții de negociere.