Conform presei spaniole, sume mari din fondurile UE au fost direcționate către sistemul de asistență socială sub guvernul prim-ministrului Pedro Sánchez.
Spania ar fi deturnat peste 10 miliarde de euro din fondurile pentru combaterea pandemiei de coronavirus
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Sorina Matei
12 mai 2026, 12:25, Economic
Conform rapoartelor, peste zece miliarde de euro de la Bruxelles, inițial destinate să abordeze consecințele pandemiei de coronavirus, ar fi fost folosite pentru a acoperi deficitele bugetare. Acest lucru a fost relatat, printre altele, de ziarul „ El Mundo ”, care citează o listă de „propuneri de modificare a bugetului” trimise de Ministerul Finanțelor Camerei Deputaților din Spania, listă pe care redacția a putut să o examineze.

În urma izbucnirii pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană a lansat Fondul european de redresare „NextGenerationEU” (NGEU) în vara anului 2020, ca răspuns al UE la criză.
Obiectivele sale includeau consolidarea „rezilienței economice” și promovarea „creșterii durabile”. Din cauza răspunderii comune a statelor membre pentru obligațiunile corespunzătoare, NGEU a fost considerat controversat încă de la început.
În urma relatărilor despre deturnarea fondurilor din Spania, Federația Europeană a Contribuabililor a descris situația în atenția ziarului german „ Bild ” drept un „scandal de maximă importanță”. Michael Jäger, președintele organizației, a declarat ziarului: „Solicităm clarificări, dezvăluiri complete, recuperarea fondurilor și urmărire penală”.

