Un nou tip de coronavirus a fost identificat la lilieci în Thailanda

O nouă tulpină de coronavirus a fost detectată la lilieci în Thailanda, dar până în prezent nu au fost raportate cazuri la oameni. Acest lucru a fost anunțat luni, 11 martie, de serviciul de presă al Ministerului Economiei și Societății Digitale din Thailanda.

Aceștia au clarificat că monitorizarea rețelelor de socializare a arătat că descoperirea unei noi tulpini de coronavirus la lilieci a generat cea mai mare atenție publică. Prin urmare, informațiile au fost verificate și confirmate de Centrul Anti-Știri False din Thailanda.

Cercetările arată că virusul este strâns înrudit cu SARS-CoV-2, dar capacitatea sa de a infecta oamenii este semnificativ mai mică decât cea a COVID-19.

„Cercetările arată că această tulpină de virus este mai puțin patogenă și transmisibilă decât COVID-19. În plus, vaccinurile împotriva COVID-19 rămân eficiente în reducerea severității bolii. Amenințarea unui focar este scăzută”, a declarat agenția într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Autoritățile thailandeze au intensificat măsurile de control, unele zone (precum Krabi și Phang Nga) reintroducând protocoalele sanitare, inclusiv purtarea măștii.

Răspândirea hantavirusului în rândul pasagerilor navei de croazieră MV Hondius în Atlantic nu pare a fi începutul unei pandemii de coronavirus , a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus.