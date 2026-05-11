Prima pagină » Știrile zilei » Un nou tip de coronavirus a fost identificat la lilieci în Thailanda

Un nou tip de coronavirus a fost identificat la lilieci în Thailanda

Un nou tip de coronavirus a fost identificat la lilieci în Thailanda, fără a fi raportate cazuri de infectare umană, potrivit Ministerului Tehnologiilor Digitale în Economie și Societate din Thailanda.
Un nou tip de coronavirus a fost identificat la lilieci în Thailanda
Sorina Matei
11 mai 2026, 13:10, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O nouă tulpină de coronavirus a fost detectată la lilieci în Thailanda, dar până în prezent nu au fost raportate cazuri la oameni. Acest lucru a fost anunțat luni, 11 martie, de serviciul de presă al Ministerului Economiei și Societății Digitale din Thailanda.

Aceștia au clarificat că monitorizarea rețelelor de socializare a arătat că descoperirea unei noi tulpini de coronavirus la lilieci a generat cea mai mare atenție publică. Prin urmare, informațiile au fost verificate și confirmate de Centrul Anti-Știri False din Thailanda.

Cercetările arată că virusul este strâns înrudit cu SARS-CoV-2, dar capacitatea sa de a infecta oamenii este semnificativ mai mică decât cea a COVID-19.

„Cercetările arată că această tulpină de virus este mai puțin patogenă și transmisibilă decât COVID-19. În plus, vaccinurile împotriva COVID-19 rămân eficiente în reducerea severității bolii. Amenințarea unui focar este scăzută”, a declarat agenția într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Autoritățile thailandeze au intensificat măsurile de control, unele zone (precum Krabi și Phang Nga) reintroducând protocoalele sanitare, inclusiv purtarea măștii.

Răspândirea hantavirusului în rândul pasagerilor navei de croazieră MV Hondius în Atlantic nu pare a fi începutul unei pandemii de coronavirus , a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Recomandarea video

Bombe în coșurile de fum: Cum au neutralizat avioanele Super Hornet petrolierele iraniene
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor