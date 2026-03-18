Peste 150.000 de decese neînregistrate cauzate de COVID-19 au avut loc la începutul pandemiei – studiu

Aproximativ 840.000 de decese cauzate de COVID-19 au fost raportate pe certificatele de deces în 2020 și 2021. Însă un grup de cercetători – folosind o formă de inteligență artificială – estimează că până la 155.000 de decese suplimentare nerecunoscute au avut loc probabil în acea perioadă în afara spitalelor, scrie AP. Aceasta ar însemna că aproximativ 16% din decesele cauzate de COVID-19 nu au fost numărate în acei ani.

Concluziile generale, publicate miercuri de revista Science Advances, au fost apropiate de estimările din alte studii privind decesele cauzate de pandemie în acea perioadă. Dar autorii noului studiu au încercat să determine exact care decese erau mai susceptibile să lipsească din bilanțurile oficiale.

Răspunsul? Morții nediagnosticați erau mai probabil persoane hispanice și alte persoane de culoare, care muriseră în primele luni ale pandemiei și care se aflaseră în anumite state din Sud și Sud-Vest – inclusiv Alabama, Oklahoma și Carolina de Sud.

Unii morți nu au fost declarați

La șase ani după ce coronavirusul a cuprins SUA, barierele rămân pentru multe dintre aceleași persoane, a declarat Steven Woolf, un cercetător de la Universitatea Virginia Commonwealth care nu a fost implicat în studiu.

„Persoanele marginalizate continuă să moară în rate disproporționate pentru că nu au acces la îngrijire”, a spus el într-un e-mail.

Deși pacienții din spitale au fost testați în mod curent pentru COVID-19, mulți dintre cei care s-au îmbolnăvit și au murit în afara spitalelor nu au fost testați – adesea pentru că testarea la domiciliu nu era disponibilă la începutul pandemiei, a declarat una dintre autoarele studiului, Elizabeth Wrigley-Field de la Universitatea din Minnesota.

În unele părți ale țării, investigațiile privind decesele sunt gestionate de medici legisti aleși, care nu au neapărat pregătirea specializată pe care o au medicii legiști. Unele cercetări au sugerat că opiniile partizane ar putea influența solicitarea de testare pentru COVID-19 de către o persoană bolnavă sau membrii familiei sale și efectuarea de teste post-mortem pentru coronavirus. Într-adevăr, unii medici legiști au spus că familiile i-au presat să nu includă COVID-19 drept cauză a decesului.

„Sistemul nostru învechit de investigare a deceselor este unul dintre motivele cheie pentru care nu am reușit să obținem numărări precise, în special în afara marilor zone metropolitane”, a declarat Andrew Stokes de la Universitatea din Boston, autorul principal al lucrării.

Două din trei din decesele raportate au avut loc în 2020 și 2021

Datele Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor numără peste 1,2 milioane de decese cauzate de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei la începutul anului 2020. Peste două treimi din decesele raportate au avut loc în 2020 și 2021.

Numărul a fost mult timp dezbătut, deoarece afirmațiile false de pe rețelele de socializare susțineau că numărul deceselor cauzate de COVID-19 a fost umflat. La această indignare a contribuit președintele Donald Trump, care în august 2020 a retweetat o postare care susținea că doar 6% din decesele raportate au fost de fapt cauzate de COVID-19 – o postare pe care Twitter a eliminat-o ulterior.

Cu siguranță, au existat și alte tipuri de decese cauzate de pandemie. De exemplu, persoanele neinfectate au murit din cauza altor afecțiuni medicale, deoarece nu au putut primi îngrijiri în spitalele supraîncărcate cu pacienți cu COVID-19. Persoanele cu dependență de droguri au murit din cauza supradozelor ca urmare a izolării sociale și a pierderii accesului la tratament. Alte studii care au estimat numărul real de decese cauzate de pandemie au luat în considerare aceste decese.

Însă Stokes și colaboratorii săi au dorit să se concentreze asupra deceselor persoanelor infectate cu coronavirus. Au folosit învățarea automată pentru a analiza certificatele de deces ale pacienților infectați care au murit în spitale și apoi au folosit tiparele observate în aceste înregistrări pentru a evalua certificatele de deces ale persoanelor care au murit în afara spitalelor și ale căror decese au fost atribuite unor factori precum pneumonia sau diabetul.

Înțelegerea oamenilor de știință cu privire la punctele forte și punctele slabe ale cercetării bazate pe învățarea automată este încă în evoluție, dar Woolf a numit utilizarea acesteia de către această echipă „interesantă”.