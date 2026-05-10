Ședință extraordinară a comisiei de disciplină a fotbalului din Cehia după derby-ul cu scandal de la Praga

Slavia Praga se confruntă cu o pedeapsă aspră după ce fanii săi au invadat terenul în prelungiri în derby-ul împotriva Spartei din campionatul din Cehia, sâmbătă seară. La acel moment, Slavia conducea cu 3-2, scor care le-ar fi asigurat apărarea titlului de campioană cehă cu trei meciuri rămase de jucat, potrivit The Guardian.

Comisia disciplinară a asociației de fotbal a țării a declarat, după o ședință extraordinară de duminică, că „un astfel de comportament nu va fi tolerat în fotbalul profesionist”. Sancțiunea impusă echipei Slavia ar putea fi anunțată marți, a precizat aceasta. Aceasta ar putea include pierderea meciului, interzicerea accesului fanilor pe stadion și o amendă.

Comisia a deschis, de asemenea, proceduri împotriva echipei Sparta după ce fanii acesteia au folosit materiale pirotehnice și au avariat stadionul.

Neuvěřitelné scény z nastaveného času derby pražských „S,“ kvůli kterým se zápas nedohrál. 🫣pic.twitter.com/7xIfs7BeEe — Livesport.cz (@LivesportCZ) May 9, 2026

Sute de fani ai echipei Slavia, mulți dintre ei fluturând rachete de semnalizare, au luat cu asalt terenul în minutul 97 și i-au atacat pe mai mulți jucători ai Spartei, inclusiv pe portarul Jakub Surovcik, fundașul Jakub Martinec și atacantul Matyas Vojta. Meciul a fost întrerupt.

Primele sancțiuni, în interiorul clubului Slavia

Directorul executiv al echipei Slavia, Jaroslav Tvrdik, a numit comportamentul fanilor „inacceptabil și deplorabil”. El a continuat: „Valorile echipei Slavia nu sunt ura și violența. Ne asumăm responsabilitatea și tragem consecințele.”

El și-a cerut scuze și a spus că clubul va coopera cu FA și cu poliția.

De asemenea Jaroslav Tvrdík, a reacționat la invadarea terenului de către suporteri și la agresarea adversarilor cu sancțiuni imediate și necruțătoare. Pe lângă închiderea pe termen nelimitat a Tribunei de Nord, clubul a luat o măsură radicală și în vestiar. Din motive disciplinare, Tomáš Chorý (31 de ani) și David Douděra (27 de ani) au fost excluși din lotul primei echipe cu efect imediat, potrivit flashscore.

Sparta a declarat că evenimentele de sâmbătă nu au fost „un exces izolat”, ci mai degrabă „punctul culminant al unei atmosfere de ură față de clubul nostru”.

Șeful Federației Cehe de Fotbal, David Trunda, a declarat că incidentul a fost dăunător „fotbalului ceh, cluburilor și covârșitoarei majorități a fanilor decenți”.