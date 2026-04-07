Mesajele cluburilor de fotbal după decesul lui Mircea Lucescu

Clubul CS Dinamo București a trimis un lung mesaj de condoleanțe.

„Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o. Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo.

Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani și 9 luni.

A purtat cu aceeași onoare și tricoul echipei naționale, pentru care a evoluat de 65 de ori și a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generației care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generație care a inspirat și a rămas în istorie.

Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă.

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate.

A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc.

Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței.

Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu!

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit”, a anunțat clubul Dinamo.

Și FC Rapid a transmis un mesaj.

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare… Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români. Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, au scris reprezentanții clubului din Giulești.

Clubul FCSB a transmis că este o zi tristă pentru toți românii.

„Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis FCSB.

Un mesaj a scris și Universitatea Craiova.

„Veste tristă: în această seară ne-a părăsit Mircea Lucescu, fostul mare jucător și antrenor român. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au scris oltenii.

Universitatea Cluj a menționat omul Mircea Lucescu.

„Astăzi, fotbalul a pierdut un om valoros. Mircea Lucescu a trăit acest sport până în ultimele clipe, cu pasiune și devotament. Va rămâne mereu un exemplu pentru toți cei care iubesc fotbalul. Transmitem condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Universitatea Cluj.

Și reprezentanții clubului turc Besiktas F.C. au anunțat că sunt îndurerați.

„Sută la sută din clubul nostru. Suntem profund întristați să aflăm că Mircea Lucescu, care a fost antrenorul echipei noastre în campionatul pe care l-am câștigat și care a avut un loc important în inimile fanilor fotbalului, a încetat din viață. Ne vom aminti mereu cu respect de Mircea Lucescu”, au scris turcii.