Răzvan Lucescu, despre ultima discuție cu Mircea Lucescu: Era obosit. Mi-a spus că va merge acasă

„Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp. Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult”, a spus Răzvan Lucescu, antrenor la PAOK Salonic, pentru ProSport.

El a precizat că tatăl său era optimist în ultima conversație mai lungă.

„Mi-a spus că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală»”, a spus Răzvan Lucescu, făcând referire la finala Cupei Greciei .

Răzvan Lucescu a adăugat că nu a încercat să îl convingă să renunțe la antrenorat.

„Nu era nimic de încercat. Era viața lui, cum și eu o am pe a mea. Nu a încercat niciodată să mă convingă, mereu am știut să ne respectăm dorințele (…) L-am înțeles perfect. Asta își dorea, am înțeles că nu puteam să îi schimb ideea”, a spus el.

Acesta a mai spus că regretă distanța din ultima perioadă, dar înțelege deciziile tatălui său.

„Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit. Dar, nu pot spune că îmi reproșez. Știu foarte bine că și el a considerat ca e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea”, a mai spus Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu, care s-a stins din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a fost unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial, cu 35 de trofee în palmares.