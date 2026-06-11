Echipajul pilotului român Răzvan Umbrărescu pleacă al treilea la cursa de 24 de ore de la Le Mans

Miercuri, Răzvan Umbrărescu a reușit să califice echipajul mașinii Lexus RC F GT3 cu numărul 87 în sesiunea Hyperpole, obținând al șaptelea timp și cel mai bun rezultat dintre cele două mașini Akkodis ASP.

Joi noapte, colegii săi de echipaj, austriacul Clemens Schmid și argentinianul Jose Maria Lopez, au continuat progresul și au adus mașina în primele trei poziții ale grilei LMGT3.

În sesiunea finală, echipajul a stabilit al treilea timp al clasei, cu 3:53.614 minute.

Prima poziție a revenit echipajului Heart of Racing (Aston Martin), cu 3:52.433. De pe a doua poziție a grilei va porni Vista AF Corse (Ferrari), care a încheiat sesiunea 2 de Hyperpole cu timpul de 3:43.412 minute.

În 2025, la debutul său la Le Mans, Umbrărescu a obținut un loc cinci la clasă alături de aceiași coechipieri, aceeași echipă și același model Lexus. Rezultatul a reprezentat punctul de plecare pentru un final de sezon excelent, încununat cu victorii în etapele de la São Paulo și Bahrain.

BMW, la primul pole-position din istorie la Le Mans

În clasa regină Hypercar, pole-position-ul general a revenit echipajului BMW M Hybrid V8 cu numărul 15, după ce Cadillacul cu numărul 38, care obținuse inițial cel mai bun timp prin britanicul Jack Aitken, a fost sancționat pentru o încălcare a regulamentului în procedura de ieșire pe pistă.

BMW-ul pilotat în calificări de belgianul Dries Vanthoor va pleca astfel din prima poziție, în fața Cadillacului cu numărul 12 și a prototipului Alpine cu numărul 35.

Echipajul BMW cu numărul 15 îi mai cuprinde pe danezul Kevin Magnussen și elvețianul Raffaele Marciello.

Pentru constructorul german, este primul pole-position din istoria participărilor sale la Le Mans.

La LMP2, echipajul Forestier Racing by Panis cu numărul 29 va pleca de pe prima poziție, înaintea echipajului IDEC Sport.

Cursa de 24 de ore de la Le Mans, cea mai cunoscută competiție de anduranță din lume, va începe sâmbătă de la ora 16:00.