Prima pagină » Sport » Cea mai performantă aeronavă din flota TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu

Cea mai performantă aeronavă din flota TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu

TAROM a anunțat miercuri că prima aeronavă Boeing 737 MAX care va intra în procesul de modernizare a flotei companiei va purta numele lui Mircea Lucescu.
Cea mai performantă aeronavă din flota TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu
Sursa foto: TAROM
Iulian Moşneagu
03 iun. 2026, 16:44, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

TAROM a semnat un protocol cu familia lui Mircea Lucescu pentru ca numele fostului internațional și selecționer al României să fie atribuit unei aeronave Boeing 737 MAX, cea mai performantă din flota sa.

Protocolul a fost semnat de Elena și Răzvan Lucescu, soția și fiul antrenorului, alături de directorul general al TAROM, Bogdan Costaș.

„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu.

„Cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor”

Directorul general al companiei, Bogdan Costaș, a spus că alegerea numelui lui Mircea Lucescu este un omagiu adus antrenorului.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Și este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanți ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri și din situații în care nimeni nu le dădea nicio șansă și care, prin muncă, disciplină și un set de valori morale solide, au reușit să facă performanță și să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt și valorile TAROM”, a declarat Bogdan Costaș.

Inițiativa continuă seria prin care TAROM atribuie numele unor mari sportivi români aeronavelor sale. În 2024, compania a semnat un protocol similar pentru utilizarea numelui Nadiei Comăneci, atribuit unei aeronave Boeing 737-800. Avionul a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

Mircea Lucescu este considerat cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc. De-a lungul carierei, a câștigat trofee în România, Turcia și Ucraina și a pregătit echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. El a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Alarmă înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă în Guadalajara
GSP.ro
Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei și ministru de Finanțe, va fi eliberat din închisoare. Decizia Tribunalului Vrancea e definitivă. Cât a executat din pedeapsă
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport
Povestea Gabrielei Drâmbă, românca care a fost căsătorită cu un președinte african și cu Gheorghe Dinică. Bijuteriile sale vor fi scoase la licitație în București
Libertatea
Obiectele care pot bloca energia pozitivă în casă. Recomandările Feng Shui pentru mai multă armonie
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia