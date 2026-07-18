Pantelimon, în situație de urgență: Colectorul principal de canalizare s-a surpat. Alimentarea cu apă a fost sistată

Prefectura Ilfov a anunțat sâmbătă pe pagina oficială de Facebook că s-a produs o surpare a colectorului principal de canalizare pe strada Viilor din localitatea Pantelimon.

Autoritățile au luat primele măsuri de precauție. Astfel, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în întreaga localitate, pentru a permite stabilizarea debitului și intervenția echipelor tehnice de la Apă Canal Ilfov.

Autoritățile nu exclud evacuarea temporară a locuitorilor din cel puțin două imobile din vecinătatea zonei afectate, ca măsură de siguranță, dar o decizie nu a fost încă luată.

La fața locului, situația este monitorizată permanent de echipele de intervenție.