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„Le-am moștenit”. Descoperire incredibilă la frontieră: patru maimuțe într-un portbagaj

Patru maimuțe, fără documente legale, au fost descoperite la frontiera de la Moravița. Animalele se aflau în portbagajul unui autoturism înmatriculat în Ucraina.
„Le-am moștenit”. Descoperire incredibilă la frontieră: patru maimuțe într-un portbagaj
Andreea Tobias
18 iul. 2026, 13:33, Social
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Trei femei din Ucraina s-au prezentat pentru control la PTF Moravița, vineri.

Foto: Poliția de Frontieră Timișoara

Polițiștii de frontieră și angajații vamali au verificat autoturismul cu care călătoreau. În portbagaj au fost găsite două cutii, cu patru maimuțe în interior. Animalele aparțineau șoferiței mașinii, o femeie de 47 de ani.

Ce a declarat femeia despre proveniența animalelor

Femeia a declarat că a moștenit maimuțele de la mama sa, decedată recent. Aceasta nu a putut prezenta documentele legale privind deținerea și transportul animalelor.

Șoferița a pus la dispoziția autorităților doar fotografia unui presupus act. Documentul ar atesta, potrivit femeii, importul maimuțelor din Siria în Ucraina.

Foto: Poliția de Frontieră Timișoara

Cele patru maimuțe au fost predate Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș.

Foto: Poliția de Frontieră Timișoara

Polițiștii de frontieră au dispus măsurile legale în acest caz. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor transportului ilegal.

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