Vizită oficială în România a unei delegații Frontex. Discuțiile au vizat implicarea în proiectele europene

În cadrul vizitei la București, s-au desfășurat întâlniri de lucru a sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, precum și vizite la Ambasada Republicii Federale Germania în România, la Centrul Operațional de Coordonare, la sediul Unității ETIAS și la structuri ale Gărzii de Coastă.

Discuțiile din cadrul întâlnirilor au vizat întărirea cooperării dintre autoritățile române și Frontex, în contextul implementării politicii europene privind managementul integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Au fost analizate și aspecte precum cooperarea în cadrul operațiunilor în cadrul proiectelor derulate de agenția europeană, pregătirea personalului, dar și dezvoltarea capacităților instituționale.

Autoritățile române de frontieră au prezentat modul de organizare și funcționare a structurilor din cadrul frontierei externe cu UE. Autoritățile spun că vizita a fost un bun prilej pentru evidențierea contribuției la obiectivele comune europene privind securitatea de la graniță.

Activitățile au fost coordonate de inspectorul general, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica, alături de reprezentanți ai structurilor cu atribuții în cooperarea europeană și managementul integrat al frontierei.

„Poliția de Frontieră Română își reafirmă angajamentul de a participa activ la procesul decizional și la activitățile desfășurate în cadrul agențiilor Uniunii Europene, contribuind la consolidarea cooperării europene și la dezvoltarea unui sistem eficient de management integrat al frontierelor externe”, transmit autoritățile de frontieră.