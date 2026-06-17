Ce propune Guvernul Veștea la Afaceri Interne: reorganizarea Poliției, digitalizare, combaterea drogurilor și un sistem de urgență mai eficient

Programul de Guvernare 2026-2028 propus de premierul desemnat Adrian Veștea aduce o serie de schimbări importante în domeniul Afacerilor Interne.

Documentul, revizuit de MEDIAFAX, include precizări privind modernizarea Ministerului Afacerilor Interne, digitalizare, combaterea criminalității, securizarea frontierelor și consolidarea sistemului național pentru situații de urgență.

MAI, un rol-cheie în securitatea națională

Programul arată că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) trebuie să devină una dintre instituțiile centrale în consolidarea siguranței statului și a încrederii cetățenilor.

„Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va juca un rol esenţial în consolidarea securităţii naţionale, în creşterea rezilienţei instituţionale şi în asigurarea unui climat de ordine publică şi siguranţă cetăţenească, într-un context european tot mai complex”, se arată în documentul obținut de MEDIAFAX.

Guvernul își propune „modernizarea profundă a structurilor sale, printr-o abordare centrată pe prevenţie, profesionalizare, interoperabilitate digitală şi apropierea de cetăţean”.

Printre prioritățile asumate se numără combaterea criminalității organizate, migrației ilegale, adaptarea instituțiilor la noile riscuri.

„Priorităţile sale vor include combaterea criminalităţii organizate şi a migraţiei ilegale, securizarea frontierei, adaptarea capacităţii de intervenţie la riscurile climatice şi hibride, precum şi modernizarea managementului resurselor umane şi materiale.”, este menționat în document.

DSU și sistemul de urgență

Totodată, un capitol important al programului guvernamental este dedicat Departamentului pentru Situații de Urgență.

Documentul precizează că „DSU va continua să asigure un rol esenţial în consolidarea rezilienţei naţionale într-un context european şi euroatlantic tot mai complex”.

Guvernul promite „consolidarea unui sistem naţional integrat de urgenţă, modern, adaptat riscurilor actuale, bazat pe rezilienţă, sustenabilitate şi cooperare interinstituţională”.

De asemenea, se urmărește „conectarea tuturor actorilor implicaţi, de la cetăţeni şi entităţi private la actori civili şi militari şi de la autorităţi naţionale la cele locale”.

Reforme/Reorganizări/Comasări

Continuarea reorganizării structurilor teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră , pe baza unei hărți de risc actualizate anual.

, pe baza unei hărți de risc actualizate anual. Revizuirea modului de funcționare a Poliției Locale , pentru delimitarea mai clară a atribuțiilor.

, pentru delimitarea mai clară a atribuțiilor. Reformarea Academiei de Poliție și adaptarea pregătirii la noile infracțiuni, precum cybercrime, traficul de persoane și dezinformarea.

și adaptarea pregătirii la noile infracțiuni, precum cybercrime, traficul de persoane și dezinformarea. Reorganizarea IGSU, IGAv și a serviciilor județene de ambulanță prin comasarea structurilor teritoriale.

prin comasarea structurilor teritoriale. Comasarea serviciilor Salvamont-Salvaspeo într-un singur serviciu județean.

într-un singur serviciu județean. Reducerea funcțiilor de conducere și simplificarea lanțului decizional în DSU, IGSU și IGAv.

Măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor UE (PNRR și Coeziune)

Prioritizarea proiectelor europene pentru dotarea structurilor cu echipamente de protecție și intervenție.

Finanțarea proiectelor de infrastructură, logistică și instruire pentru structurile de ordine publică.

Dotarea structurilor aflate în coordonarea DSU cu echipamente pentru intervenții complexe și digitalizarea proceselor.

Programe de finanțare/dezvoltare/prioritare

Continuarea dotării Poliției Române, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră cu mijloace de mobilitate și tehnologie de supraveghere non-invazivă.

cu mijloace de mobilitate și tehnologie de supraveghere non-invazivă. Investiții pentru combaterea traficului de droguri și de persoane, dar și a discursului bazat pe ură, rasism, xenofobie și antisemitism.

Extinderea programului de reabilitare energetică a sediilor MAI .

. Relansarea programelor pilot pentru monitorizarea inteligentă a frontierelor și a zonelor urbane cu risc ridicat, prin fondurile AMIF și ISF.

Măsuri de dezvoltare

Crearea unui sistem integrat de analiză a datelor operative din Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră, IGI și ISU , inclusiv pentru porturi și regiunea Mării Negre.

, inclusiv pentru porturi și regiunea Mării Negre. Extinderea conceptului de „poliție de proximitate” , în special în zonele rurale și marginalizate.

, în special în zonele rurale și marginalizate. Dezvoltarea anchetelor digitale și a investigațiilor financiare.

Intensificarea combaterii infracțiunilor de mediu.

Consolidarea rolului polițistului în descoperirea și investigarea infracțiunilor.

Modernizarea laboratoarelor criminalistice.

Introducerea unui „ghid al carierei” bazat pe meritocrație.

bazat pe meritocrație. Integrarea tehnologiilor și infrastructurii IT existente într-un sistem unitar.

Generalizarea utilizării dronelor și implementarea conceptului „drone as a service” .

. Intensificarea activităților preventive în școli și în mediul online.

Implementarea măsurilor prevăzute de noul Pact european privind migrația și azilul.

Modernizarea sistemelor de alertare, inclusiv RO-ALERT .

. Dezvoltarea infrastructurii pentru intervenții la cutremure, incendii, inundații și atacuri cibernetice.

Încurajarea voluntariatului în situații de urgență și întărirea cooperării civil-militare.

Acțiuni pentru instituții subordonate

Profesionalizarea managementului din Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră, ISU și IGI , prin evaluări anuale și indicatori de performanță.

, prin evaluări anuale și indicatori de performanță. Prioritizarea combaterii criminalității grave și a evaziunii fiscale.

Digitalizarea emiterii documentelor de identitate și de călătorie.

Dezvoltarea programului pentru „străzi fără violență” .

. Operaționalizarea sistemului automatizat de sancționare a abaterilor rutiere.

Revizuirea sistemului de pază cu jandarmi prin utilizarea tehnologiei.

Campanii antidrog și de prevenire a delincvenței juvenile în școli, inclusiv cu implicarea sportivilor de la Clubul Dinamo .

. Îmbunătățirea protecției victimelor traficului de persoane și ale violenței de gen.

Monitorizarea persoanelor cu istoric violent, a agresorilor sexuali și a traficanților de droguri.

Aplicarea Planului național de combatere a violenței școlare.

Dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență cu tehnologie adaptată noilor riscuri climatice.

Măsuri de debirocratizare/digitalizare

Crearea unui portal unic pentru pașapoarte, permise, cărți de identitate și certificate de cazier.

Automatizarea proceselor interne și interoperabilitatea bazelor de date cu alte ministere.

Introducerea dosarului electronic pentru personalul MAI .

. Interconectarea cu sistemele europene SIS, EES, Eurodac, ETIAS, VIS și ECRIS-TCN .

. Înființarea unei unități de transformare digitală în cadrul ministerului.

Digitalizarea serviciilor oferite de IGI angajatorilor și lucrătorilor străini.

angajatorilor și lucrătorilor străini. Introducerea conceptului „Archiving by design” pentru arhivele digitale.

pentru arhivele digitale. Sprijinirea implementării conceptelor de „identitate electronică” și „domiciliu electronic”.

Măsuri preconizate