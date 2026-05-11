Un bulgar a vrut să intre în România cu 47 de păsări exotice în microbuz

Un cetățean bulgar a încercat să intre în România la volanul unui microbuz, în care avea 47 de păsări exotice pentru care nu avea documente legale de transport. El a fost oprit de polițiștii de frontieră din Giurgiu.
Politia de Frontiera
Laura Buciu
11 mai 2026, 14:24
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pe DN5, pentru verificări, un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar.

În mijlocul de transport se aflau, pe lângă șofer, alți opt pasageri, toți cetățeni bulgari.

În urma controlului, în interiorul microbuzului au fost descoperite 47 de păsări exotice, aflate în cutii speciale de transport, pentru care cetățenii bulgari nu au putut prezenta documente de proveniență sau transport.

Au fost solicitați reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, care au dispus nepermiterea intrării pe teritoriul României a păsărilor transportate.

Totodată, autoritățile bulgare au fost informate cu privire la cele constatate. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

