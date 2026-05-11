Un bulgar a vrut să intre în România cu 47 de păsări exotice în microbuz

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pe DN5, pentru verificări, un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar.

În mijlocul de transport se aflau, pe lângă șofer, alți opt pasageri, toți cetățeni bulgari.

În urma controlului, în interiorul microbuzului au fost descoperite 47 de păsări exotice, aflate în cutii speciale de transport, pentru care cetățenii bulgari nu au putut prezenta documente de proveniență sau transport.

Au fost solicitați reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, care au dispus nepermiterea intrării pe teritoriul României a păsărilor transportate.

Totodată, autoritățile bulgare au fost informate cu privire la cele constatate.