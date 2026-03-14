106 pistoale și 60.000 de țigarete, descoperite de polițiștii de frontieră într-un camion înmatriculat în Turcia, la Calafat

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiști de frontieră bulgari și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniție și 60.000 de țigarete pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Controlul a avut loc la data de 13 martie, pe DN 56, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc în vârstă de 38 de ani. Acesta transporta marfă pe ruta Turcia – Germania.

În timpul verificării compartimentului de marfă, polițiștii au observat că sigiliul era rupt și relipit. În interior au fost găsite mai multe cutii cu țigarete care aveau timbru de acciză turcesc.

Extinderea controlului a condus la descoperirea celor 106 pistoale și 131 de încărcătoare, fără muniție.

Cele 3.000 de pachete de țigarete descoperite au o valoare estimată de aproximativ 90.000 de lei.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii din cadrul IPJ Dolj – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar ansamblul rutier a fost indisponibilizat.