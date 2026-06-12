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Accident pe Șoseaua Alexandriei: două persoane au ajuns la spital

Două persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unui accident rutier produs vineri seară pe Șoseaua Alexandriei din București, în care unul dintre autoturisme s-a răsturnat și a avariat o țeavă de gaze.
Accident pe Șoseaua Alexandriei: două persoane au ajuns la spital
Sursă foto: Mediafax Foto
Maria Miron
13 iun. 2026, 00:44, Social
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Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, accidentul s-a produs vineri, în jurul orei 19.50, după ce autoturismul condus de un bărbat de 43 de ani, care circula pe Șoseaua Alexandriei către orașul Bragadiru, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, care se deplasa în aceeași direcție.

În urma impactului, primul autoturism a lovit un imobil, s-a răsturnat pe partea laterală și a avariat țeava de gaze a clădirii.

„O femeie în vârstă de 35 de ani, precum şi un minor în vârstă de 11 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, au transmis polițiștii Brigăzii Rutiere.

Conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

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