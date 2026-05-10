Țigări ascunse în roata de rezervă a unei mașini, descoperite de polițiștii de frontieră de la Calafat

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat au descoperit, în cadrul unei acțiuni tip Blitz, peste 21.000 de țigarete ascunse în diverse compartimente special amenajate ale unui autoturism înmatriculat în Danemarca.

„În data de 09.05.2026, în jurul orei 14.30, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrătorii din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 56, în parcarea din proximitatea Stației de Taxare Calafat–Vidin, au selectat pentru control, în baza analizei de risc, un autoturism înmatriculat în Danemarca, condus de un cetățean bulgar, care circula pe ruta Bulgaria–Danemarca.

În urma verificării efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă, 1.088 pachete de țigarete (21.760 de țigarete), cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență”, a transmis Poliția de Frontieră Giurgiu.

Întreaga cantitate de țigări, estimată la o valoare de 32.640 lei, a fost indisponibilizată de către polițiștii de frontieră și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor legale, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete.

Poliția de Frontieră transmite că și după integrarea completă a României în spațiul Schengen, vigilența rămâne la un nivel ridicat, mărturie stând cazurile de migrație ilegală și contrabandă cu diverse bunuri pe care aceștia le depistează periodic în cadrul controalelor nesistematice efectuate pe principalele noduri de comunicație din zona de competență. Poliția de Frontieră Română desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în vederea asigurării unui climat de siguranță și securitate la frontiera de stat.